In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 22. Dezember 2021.

Rudow: Illegaler Verkauf von Feuerwerk beendet

Zivile Beamte gingen am Dienstagnachmittag einem anonymen Hinweis nach, wonach ein Mann in der Schönefelder Straße in Rudow (Neukölln) aus seiner Wohnung heraus illegal Feuerwerk verkauft. Die Polizisten postierten sich an der angegeben Adresse und bemerkten, dass aus einem Fahrzeug Kisten mit Feuerwerkskörpern in einen weißen Ford umgeladen wurden. Nach einer Durchsuchung der Wohnung wurde der Mann vorübergehend festgenommen und nach der Sicherstellung der Feuerwerkskörper zur Erkennungsdienstlichen Behandlung zu einer Gefangenensammelstelle gebracht. Die Ausbeute ist recht üppig: Mehr als 300 Kilogramm legale und illegale Feuerwerkskörper wurden aus der Wohnung und dem Pkw in einen Lkw der Polizei verladen - kistenweise Raketen, Batterien, aber auch fünf verschiedene Schreckschusswaffen und "Vogelschreck"-Munition wurden sichergestellt. Dazu kommen eine vierstellige Bargeldsumme, die als Verkaufserlös gewertet wird und rund 80 Gramm Marihuana.

Foto: Pudwell

Blumberg: Autofahrer landet im Graben

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in Blumberg im Landkreis Barnim mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchbrach die Leitplanke und blieb dann im Straßengraben liegen. Der Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Das Auto landete im Straßengraben.

Foto: Thomas Peise