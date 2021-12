Drogenkurier auf gestohlenem E-Scooter ertappt

Berlin. Kokstaxis gehören mittlerweile zum Berliner Alltag. Kunden bestellen per Telefon oder in Chatgruppen und bekommen Kokain, aber auch jede andere illegale, berauschende Substanz, meist nach wenigen Stunden oder Minuten per Auto an jeden Ort der Stadt geliefert. Ob ein 34 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer am Wochenende aus Klimaschutzgründen auf das Auto verzichtete und zum E-Scooter griff, ist unklar. Klar ist, dass er der Polizei in Schöneberg auffiel, weil er vergaß, Kennzeichen an das gestohlene Gefährt zu schrauben.

Am Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr wurde der Mann so zufällig von Beamten der 14. Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei an der Ecke Bülow- und Potsdamer Straße bemerkt. In seinem Rucksack habe man dann mehrere Tütchen mit handelsüblichen Mengen Marihuana gefunden, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Beamten dann auf weiterer Drogen – unter anderem ein Kilogramm Amphetamine. Gegen den 34-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen.

Drogenfund: Erst am Sonnabend vier Festnahmen in Berlin

Erst in der Nacht zu Sonnabend wurden in Neukölln vier Männer von Zivilpolizisten beim Kauf von Drogen beobachtet. Die Beamten folgten dem BMW der Männer und stoppten ihn in Tempelhof. Dort wurde laut Polizeimeldung „weißes Pulver“ sowie eine Schreckschusswaffe gefunden. Die vier polnischen Staatsbürger im Alter von 21 bis 34 Jahren wurde vorübergehend festgenommen.