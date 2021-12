22-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht nach einem vermissten 22-Jährigen und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe. Demnach wurde Michael Matthäus Ephraim Kohl das letzte mal am 10. September 2021 an seiner Wohnanschrift in der Hohenstaufenstraße in Schöneberg gesehen. Diese habe er zu einem unbekannten Zeitpunkt verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Der Mann leide unter einer Sozialphobie und könne sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.

Personenbeschreibung:

ca. 187 – 190 cm groß

dunkle bis schwarze, kurze Haare, am Hinterkopf lichter werdend

zuletzt dunkler Kinn- und Oberlippenbart

braune Augen

sehr schlanke Statur

Zuletzt bekleidet mit:

schwarzer Hose

blauer Jacke

trägt vermutlich einen Rucksack bei sich

Die Polizei Berlin fragt:

Wer hat den Vermissten seit dem 10. September 2021 gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, in Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.