In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 20. Dezember 2021.

Ein Mann ist am Sonntagabend bei einem Unfall an der Konstanzer Straße in Berlin-Wilmersdorf ums Leben gekommen.

Wilmersdorf: Raser kracht in parkenden Lkw und stirbt

Ein Mann ist in der vergangenen Nacht in Wilmersdorf nach einem Autounfall an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 19 Jahre alte Renault-Fahrer gegen 23.30 Uhr mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Konstanzer Straße in Richtung Westfälische Straße unterwegs gewesen sein. Kurz hinter der Kreuzung Konstanzer Straße Ecke Hohenzollerndamm soll er die Kontrolle über sein Auto verlor haben, kam links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Lkw zusammen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.

Lichtenberg: Fahrer fährt mit Auto in Grundstücksmauer

Foto: Peise

In Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben. Ein Autofahrer, der auf der Wollenberger Straße unterwegs war, prallte an der Einmündung zur Gehrenseestraße gegen eine Grundstücksmauer, teilte die Polizei am Montag mit. Ein dahinter befindlicher Geräteschuppen wurde ebenfalls beschädigt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Zeugenangaben flüchteten die fünf Insassen zunächst zu Fuß. Daraufhin suchten Polizisten die Umgebung ab. Es konnten vier Tatverdächtige ausgemacht werden. Die vier Personen, zwei Frauen im Alter von 22 und 30 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 21 und 38 Jahren, hatten offenbar Alkohol getrunken und machten widersprüchliche Angaben, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren hatte. Ein 48-Jähriger, der betrunken war, war bereits zuvor wieder zum Unfallort zurückgekehrt. Bei ihm wurden die Schlüssel des Unfallwagens gefunden.

Eine 30-Jährige klagte nach dem Unfall über einen schmerzenden Fuß. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die anderen Personen kamen zu erkennungsdienstlichen Behandlungen und Blutentnahmen in einen Gewahrsam und wurden im Anschluss wieder entlassen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Charlottenburg: Familie bei Unfall zum Teil schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Charlottenburg ist eine Familie zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein Ford-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel auf der Spandauer-Damm-Brücke überfahren haben und auf der Kreuzung mit einem BMW kollidiert sein. Der BMW, der aus Richtung der Autobahnabfahrt A100 kam, drehte sich durch die Wucht des Zusammenstoßes um 180 Grad und prallte anschließend gegen ein weiteres Auto.

Der 30 Jahre alte BMW-Fahrer, seine 33 Jahre alte Frau sowie deren einjähriges Kind erlitten Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, in dem Mutter und Kind stationär aufgenommen wurden. Der Ford-Fahrer und die Insassen des dritten involvierten Pkw blieben unverletzt. Ein freiwilliger Alkoholtest des Ford-Fahrers ergab einen Wert von 0 Promille. Da die Polizisten am Unfallort dennoch Auffälligkeiten an ihm beobachteten, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuten könnten, nahmen sie ihn mit in einen Polizeigewahrsam. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).

Charlottenburg: Polizei nimmt Auto-Diebe fest

Polizisten haben in der vergangenen Nacht den Diebstahl eines hochwertigen Mercedes in Charlottenburg vereitelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkte eine Zivilstreife gegen 2.40 Uhr zwei Personen, die sich in der Sybelstraße verdächtig verhielten und an einem Mercedes CLS hantierten. Als einer der beiden in den Wagen einstieg und losfuhr, wurde das Fahrzeug angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle fiel auf, dass an Tür- und Zündschloss manipuliert worden war. Der 38 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen. Sein 32 Jahre alter Komplize wurde in der Nähe gestellt. Beide Männer, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden dem zuständigen Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.

Wilhelmstadt: Fußgängerin von Auto erfasst - schwer verletzt

Eine Passantin ist am Sonntag in Wilhelmstadt (Spandau) von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erfasste ein 82 Jahre alter Autofahrer die 61-Jährige, als er nach rechts von der Heerstraße auf die Gatower Straße abbog. Die Fußgängerin wurde mit Verletzungen am Kopf, an der Schulter sowie am Rücken in ein Krankenhaus gebracht. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kreuzberg: Feuer auf Gelände eines Clubs

Auf dem Gelände des Sage Clubs in Kreuzberg hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Demnach standen am Morgen auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern Holzpaletten sowie mehrere Container mit technischer Ausrüstung in Flammen. Die Ursache des Brandes war zunächst unbekannt. Das Feuer war nach etwa anderthalb Stunden gelöscht.

A10: Täter nach versuchter Tötung in Brandenburg gefasst

Auf der A10 gab es einen schweren Unfall.

Foto: Peise

Nach einer versuchten Tötung in Northeim hat die Polizei den flüchtigen Tatverdächtigen in Brandenburg gefasst. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, lieferte sich der 59-Jährige auf der Autobahn 10 in der Nacht zu Montag eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten. Dabei kam es auch zu einem Unfall. Laut Polizei hatte der Mann am Sonntagabend versucht, eine 51-Jährige in der Nähe ihrer Wohnung zu töten.

Der mutmaßliche Täter hatte die Frau den Angaben zufolge mit einem Gegenstand geschlagen. Nachdem Zeugen dazwischen gegangen waren, flüchtete der Mann mit seinem Auto. Die 59-jährige Frau wurde laut Polizei mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auf der A10 bei Berlin machten Polizisten den Tatverdächtigen ausfindig und wollten ihn kontrollieren.

Statt anzuhalten fuhr der 59-Jährige in Richtung Frankfurt (Oder) weiter. Kurze Zeit später kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen die Leitplanke und anschließend gegen einen Streifenwagen. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Der Mann wurde anschließend festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Lastwagen fährt auf Autobahn 20 auf Streufahrzeug auf

Auf der Autobahn 20 hat es einen Unfall zwischen einem Streufahrzeug und einem Lastwagen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war der 37 Jahre alte Lastwagenfahrer nach eigenen Angaben am Sonntagabend eingeschlafen und zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf das Streufahrzeug einer Autobahnmeisterei aufgefahren.