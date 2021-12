In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 20. Dezember 2021.

Ein Mann ist am Sonntagabend bei einem Unfall an der Konstanzer Straße in Berlin-Wilmersdorf ums Leben gekommen.

Wilmersdorf: Mann stirbt nach Unfall an Verletzungen

Ein Autofahrer ist in Wilmersdorf nach einem Autounfall an seinen Verletzungen gestorben. Er war am späten Sonntagabend auf der Konstanzer Straße mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und gegen einen geparkten Lastwagen gekracht, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der Mann verstarb später im Krankenhaus.

Kreuzberg: Feuer auf Geländes eines Clubs

Auf dem Gelände des Sage Clubs in Kreuzberg hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Demnach standen am Morgen auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern Holzpaletten sowie mehrere Container mit technischer Ausrüstung in Flammen. Die Ursache des Brandes war zunächst unbekannt. Das Feuer war nach etwa anderthalb Stunden gelöscht.

Lastwagen fährt auf Autobahn 20 auf Streufahrzeug auf

Auf der Autobahn 20 hat es einen Unfall zwischen einem Streufahrzeug und einem Lastwagen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war der 37 Jahre alte Lastwagenfahrer nach eigenen Angaben am Sonntagabend eingeschlafen und zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf das Streufahrzeug einer Autobahnmeisterei aufgefahren.

