Hellersdorf: Vier Menschen bei Unfall mit drei Autos verletzt

In Berlin-Hellersdorf sind am Sonnabend vier Menschen bei einem Unfall auf einer Kreuzung verletzt worden.

Berlin. Vier Menschen sind am Sonnabendmittag bei einem Unfall in Hellersdorf verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kollidierte eine Linksabbiegerin auf der Kreuzung Zossener Straße / Alte Hellersdorfer Straße mit einem entgegenkommenden Mazda. Durch den Zusammenstoß prallte der VW gegen einen Skoda, der an einer roten Ampel wartete. Die 42 Jahre alte Fahrerin und ihr sechs Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Die Insassen des VW - eine 42 Jahre alte Frau und eine 15 Jahre alte Jugendliche - und die Insassen des Mazda - eine 65-Jährige und ein 67-jähriger Mann - wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

