In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 18. Dezember 2021.

Steglitz: Auto überschlägt sich - zwei Schwerverletzte

Ein Auto hat sich am Freitag gegen 19.15 Uhr auf der Bismarckstraße in Steglitz überschlagen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, soll der 84 Jahre alte Fahrer aus bislang unbekannter Ursache zuvor nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos, einem Kia und einem Renault, kollidiert sein. Der Renault wurde durch den Aufprall auf einen Hyundai geschoben.

Infolge des Zusammenstoßes drehte sich der Skoda des 84-Jährigen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er und die 77 Jahre alte Beifahrerin wurden von Rettungskräften der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Auto geborgen und in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme blieb die Bismarckstraße in Höhe der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).

Tempelhof: Mann greift während Kontrolle zu Waffe

Ein Mann soll während einer Kontrolle versucht haben, zu einer Waffe zu greifen.

Nachdem Polizisten am Freitag in Neukölln einen Drogenverkauf beobachtet hatten, folgten sie einem BMW. An der Gottlieb-Dunkel-Straße wurde das Fahrzeug gestoppt. Die Einsatzkräfte forderten den Fahrer auf, auszusteigen und den Inhalt des Kofferraums zu zeigen. Informationen von vor Ort zufolge öffnete der Mann einen Zwischenboden im Kofferraum und soll zu der dort befindlichen Waffe gegriffen haben. Ein Beamter soll daraufhin den Arm des Verdächtigen gegriffen haben. Auch zwei weitere Einsatzkräfte hätten eingegriffen. Der Mann sei zu Boden gebracht worden. Die weiteren Insassen wurden aus dem BMW geholt. Die Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei ihnen wurden weiße Kügelchen - vermutlich Drogen - festgestellt.

Gesundbrunnen: Mann nach Messerattacke auf 40-Jährige festgenommen

Die Polizei sicherte Spuren.

Nach der lebensgefährlichen Messerattacke auf eine 40 Jahre alte Frau in Gesundbrunnen (Mitte) am vergangenen Mittwoch hat die Polizei deren ehemaligen Lebensgefährten festgenommen. Er sei tatverdächtig, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Festnahme erfolgte demnach kurz nach Mitternacht, nachdem die Frau im Krankenhaus wieder ansprechbar war und Angaben zum Verdächtigen machen konnte. Weitere Angaben zu dessen Identität machte die Polizei noch nicht.

Die 40-Jährige war im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Pankstraße von einem Unbekannten so verletzt worden, dass sie im Krankenhaus notoperiert werden musste. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eins versuchten Tötungsdeliktes.

Charlottenburg: Mann flüchtet nach Unfall - Festnahme

Ein Autofahrer ist am Freitag nach Unfall in Charlottenburg geflüchtet, konnte aber später von der Polizei festgenommen werden. Zuvor hatte der Autofahrer gegen 20 Uhr auf der Droysenstraße / Gerviniusstraße eine 56 Jahre alte Radfahrerin erfasst. Er soll ihr die Vorfahrt genommen haben. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 26-Jährige soll nach dem Unfall nach links in die Windscheidstraße abgebogen und dort kurz angehalten haben und ausgestiegen sein. Anschließend stieg er jedoch wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Polizisten entdeckten den Mann noch in der Nähe, hielten ihn an und nahmen ihn fest. Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 26-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Charlottenburg: Feuerwehr löscht brennenden Mercedes

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Charlottenburg ein Auto angezündet. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, bemerkte ein Zeuge gegen 1.45 Uhr ein in Flammen stehendes Fahrzeug in der Clausewitzstraße und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den brennenden Mercedes, bevor die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergriffen. Ein Fachkommissariat für Branddelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Neukölln: Kleintransporter-Fahrer erfasst Person

Bei einem Unfall wurde eine Person verletzt.

Ein Kleintransporter-Fahrer hat am Freitag gegen 19.10 Uhr an der Kreuzung Johannisthaler Chaussee / Buckower Damm in Neukölln eine Person erfasst. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll die Person schwer verletzt worden sein. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich war über 40 Minuten eingeschränkt befahrbar.

A12: Mensch stirbt bei Unfall auf Autobahn

Beim Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper an einem Stauende auf der Autobahn A12 Richtung Frankfurt ist am Samstagmorgen der Beifahrer eines Autos ums Leben gekommen. Der Fahrer kam schwer verletzt in Krankenhaus, wie das Lagezentrum der Brandenburger Polizei in Potsdam mitteilte. Ein weiterer Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Warum der Wagen zwischen den Anschlüssen Müllrose (Oder-Spree) und Frankfurt/Oder-West auf den Laster auffuhr, war zunächst unklar. Auch zu dem Getöteten und den Verletzten konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt war zeitweise voll gesperrt.

Boitzenburger Land: Einfamilienhaus ausgebrannt

In der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark ist ein Einfamilienhaus komplett ausgebrannt. Die 80 Jahre alte Bewohnerin konnte sich selbst in Sicherheit bringen, wie das Lagezentrum der Brandenburger Polizei am Samstag in Potsdam mitteilte. Sie kam bei ihrer Tochter unter. Das Haus im Ortsteil Hardenbeck ist den Angaben zufolge unbewohnbar. Warum am Samstagmorgen das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei schließt fahrlässige Brandstiftung nicht aus.