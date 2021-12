Gesundbrunnen: Mann nach Messerattacke festgenommen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 18. Dezember 2021.

Gesundbrunnen: Mann nach Messerattacke auf 40-Jährige festgenommen

Nach der lebensgefährlichen Messerattacke auf eine 40 Jahre alte Frau in Gesundbrunnen (Mitte) am vergangenen Mittwoch hat die Polizei deren ehemaligen Lebensgefährten festgenommen. Er sei tatverdächtig, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Festnahme erfolgte demnach kurz nach Mitternacht, nachdem die Frau im Krankenhaus wieder ansprechbar war und Angaben zum Verdächtigen machen konnte. Weitere Angaben zu dessen Identität machte die Polizei noch nicht.

Die 40-Jährige war im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Pankstraße von einem Unbekannten so verletzt worden, dass sie im Krankenhaus notoperiert werden musste. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eins versuchten Tötungsdeliktes.

Tempelhof: Mann greift während Kontrolle zu Waffe

Ein Mann soll während einer Kontrolle versucht haben, zu einer Waffe zu greifen.

Nachdem Polizisten am Freitag in Neukölln einen Drogenverkauf beobachtet hatten, folgten sie einem BMW. An der Gottlieb-Dunkel-Straße wurde das Fahrzeug gestoppt. Die Einsatzkräfte forderten den Fahrer auf, auszusteigen und den Inhalt des Kofferraums zu zeigen. Informationen von vor Ort zufolge öffnete der Mann einen Zwischenboden im Kofferraum und soll zu der dort befindlichen Waffe gegriffen haben. Ein Beamter soll daraufhin den Arm des Verdächtigen gegriffen haben. Auch zwei weitere Einsatzkräfte hätten eingegriffen. Der Mann sei zu Boden gebracht worden. Die weiteren Insassen wurden aus dem BMW geholt. Die Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei ihnen wurden weiße Kügelchen - vermutlich Drogen - festgestellt.

Steglitz: Mann muss nach Unfall aus Auto befreit werden

In Steglitz gab es einen schweren Unfall.

Auf der Bismarckstraße in Höhe der Steinstraße in Steglitz ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Auf einem Foto ist zu sehen, wie ein Auto auf dem Dach liegt. Zwei Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Während eine Frau sehr schnell befreit werden konnte, benötigten die Einsatzkräfte bei der Rettung eines Mannes mehr Zeit, weil er eingeklemmt war. Mit technischen Geräten musste die Feuerwehr sich einen Zugang zum Verletzten schaffen. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang lagen zunächst keine Informationen vor.

Die Polizei soll vor Ort damit zu tun gehabt haben, Gaffer mit Handys auf deren Fehlverhalten hinzuweisen bzw. das Löschen von angefertigten Bildmaterial zu verlangen.

Neukölln: Kleintransporter-Fahrer erfasst Person

Bei einem Unfall wurde eine Person verletzt.

Ein Kleintransporter-Fahrer hat am Freitag gegen 19.10 Uhr an der Kreuzung Johannisthaler Chaussee / Buckower Damm in Neukölln eine Person erfasst. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll die Person schwer verletzt worden sein. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich war über 40 Minuten eingeschränkt befahrbar.