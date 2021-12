Polizei fahndet nach einem Schläger aus der U-Bahn

Mit Bildern von einer Überwachungskamera der Berliner Verkehrsbetriebe BVG fahndet die Polizei öffentlich nach einem gewaltbereiten Mann. Er soll am 6. Juli gegen 22 Uhr am U-Bahnhof Bundesplatz in Wilmersdorf einen 55 Jahre alten Fahrgast geschlagen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Das Opfer soll den Unbekannten zuvor auf dessen fehlenden Mund-Nase-Schutz angesprochen haben. Als der Mann am U-Bahnhof mit seinem Fahrrad ausstieg, wurde er von dem Gesuchten mehrmals getreten und geschlagen.

Die Ermittler fragen, ob jemand den Mann kennt, die Tat beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann. Hinweise nimmt das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 26 in der Direktion 2 (West) in der Rudolstädter Straße 81 in Wilmersdorf, unter Telefon (030) 4664-226610, -226618 sowie -226700, per E-Mail an Dir2A26AK@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

