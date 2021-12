Berlin: Mit Axt fast Hand abgetrennt - Verdächtiger festgenommen

Am Freitagmorgen wurde ein 30-Jähriger in Neukölln festgenommen. Am Vortag soll er einem Mann im Streit fast die Hand abgehackt haben.

Berlin. Nach dem Axt-Angriff auf einen 24-Jährigen in Tempelhof am Donnerstag wurde am Freitagmorgen der mutmaßliche Täter in Neukölln festgenommen. „Gegen 6.50 Uhr nahmen sie ihn zusammen mit Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam“, heiß es von der Polizei am Freitagmittag. Aktuell würde geprüft, ob der 30-Jährige einem Haftrichter vorgeführt wird.

Der Angriff ereignete sich am Donnerstagmittag um 12.50 Uhr vor einem Frisörladen auf dem Tempelhofer Damm. Dort waren zwei Männer in Streit geraten, als der eine dem anderen mit einer Axt fast die linke Hand abschlug. Der 24-Jährige flüchtete und brach auf der anderen Straßenseite zusammen.

Mit Axt fast die Hand abgeschlagen: Hintergründe weiter unklar

Ein Polizist, der nicht im Dienst war, half dem stark blutenden Verletzten. Der wurde später mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und notoperiert, wo er auch stationär verblieb.

Der Täter flüchtete zunächst. Die Hintergründe der Tat und wie es zu dem Streit kam, waren auch am Freitag weiter unklar. Das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.