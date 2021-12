In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 16. Dezember 2021.

Neukölln: Porsche-Fahrer rast gegen Geländer am Hermannplatz

Ein Porsche-Fahrer hat in der vergangenen Nacht in Neukölln die Kontrolle über sein Auto verloren. Ersten Informationen von vor Ort zufolge kam der Autofahrer von der Straße ab und rammte mehrere Gitter am Hermannplatz. Diese seien durch die Luft geflogen und auf dem Hermannplatz aufgekommen. Mehrere Fahrräder, die an den Gittern angeschlossen waren, wurden zusammengeschoben und beschädigt.

Der Fahrer soll zu Fuß vom Unfallort geflüchtet sein. Da der Porsche diverse Betriebsflüssigkeiten verloren hatte, musste die Feuerwehr Bindemittel streuen. Die BSR reinigte anschließend die Fahrbahn. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Nach dem Fahrer und eventuellen Insassen wird gefahndet.

Charlottenburg: Feuerwehr löscht brennenden Porsche

Ein Porsche brannte am Olympiastadion.

Foto: Pudwell

Ein Porsche hat in der vergangenen Nacht vor dem Olympiastadion in Charlottenburg gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, jedoch entstand am Fahrzeug ein hoher Schaden. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache.

Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg: Polizei führt Kontrollen durch

Die Polizei kontrolliert einen Autofahrer.

Foto: Pudwell

Die Polizei hat am Mittwochabend an diversen Orten in Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg Kontrollen durchgeführt. Es wurde insbesondere auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer geachtet, twitterte die Polizei am Abend. Eine Bilanz lag am Morgen noch nicht vor.

