Berlin-Marzahn: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 15. Dezember 2021.

Unfall in Marzahn: Die Polizei am Unfallort.

Marzahn: Fußgänger von Pkw angefahren - schwer verletzt

Am Dienstagabend ist auf dem Blumberger Damm in Marzahn ein Fußgänger von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfalldienst der Polizei führt die weiteren Ermittlungen.

Neukölln: Überfall im Supermarkt

In Buckow wurde am Mittwochabend ein Supermarkt überfallen. Gegen 19.30 Uhr betraten drei Maskierte das Geschäft in der Gerlinger Straße und forderten vom Kassierer den Kasseninhalt. Ein Mitglied des Trios schlug zusätzlich mit einem Teleskopschlagstock gegen die Brust, ein Komplize mit der Hand gegen den Kopf des Kassierers. Mit dem erbeutetem Geld flüchteten die Räuber zu Fuß in Richtung Buckower Damm. Der 19 Jahre alte Angestellte klagte über Schmerzen an den attackierten Stellen und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Steglitz: Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe geschnappt

Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Dienstagabend zwei mutmaßliche Fahrraddiebe fest und stellten deren Beute sicher. Ein Passant beobachtete gegen 21.20 Uhr in der Holsteinischen Straße in Steglitz zwei Personen, die mit einem Bolzenschneider ein Schloss durchtrennten, welches ein abgestelltes Fahrrad sicherte. Mit dem Fahrrad entfernten sich die beiden Männer zu Fuß. Der Zeuge informierte den Notruf und verfolgte die Verdächtigen. Am U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz stieg das Duo in einen Zug der Linie U9, wurde aber an der Station Bundesplatz von Einsatzkräften erwartet und dingfest gemacht. Das Zweirad sowie der Bolzenschneider wurden den 24 und 43 Jahre alten Männern abgenommen.

Marzahn: Transporter gestohlen - Festnahmen

Polizeieinsatzkräfte, die in der vergangenen Nacht zur Bekämpfung der Kfz-Kriminalität in Marzahn eingesetzt waren, nahmen zwei mutmaßliche Transporterdiebe fest. Gegen 22.40 Uhr wurden sie auf einem Großraumparkplatz an der Wuhletalstraße auf zwei Männer aufmerksam, die sich mit einem VW Passat dem Parkplatz näherten. Kurze Zeit später entfernte sich einer der Männer in einem Transporter vom Parkplatz, während der andere wieder in den Passat stieg und damit davonfuhr. Die Polizeieinsatzkräfte stoppten beide Fahrzeuge. Der 34-jährige Fahrer des Transporters flüchtete zunächst zu Fuß, wurde jedoch von den Einsatzkräften eingeholt und festgenommen. Die Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass der Transporter tatsächlich entwendet worden war. Außerdem bestand der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei dem 24-jährige Fahrer des Passats, dem mutmaßlichen Komplizen, klickten ebenfalls die Handschellen.