Berlin-Friedrichshain: Schwules Paar angegriffen - dieser Mann wird gesucht

Die Polizei Berlin bittet bei der Suche nach einem mutmaßlichen Schläger um Hilfe. Die Behörde veröffentlichte am Dienstag zwei Fotos des gesuchten Mannes aus einer Überwachungskamera.

Der Unbekannte soll am Sonnabend, den 10. Juli 2021, in Friedrichshain gegen 22.30 Uhr einen Mann leicht verletzt haben. Zuvor hatten ein 21-Jähriger und sein 22 Jahre alter Freund sich an einer Bushaltestelle an der Andreasstraße geküsst. Auf ihrem Weg zum Ostbahnhof soll sich ihnen dann eine vierköpfige Männergruppe in den Weg gestellt haben. Einer davon soll dem 21-Jährigen mit der Faust gegen Kopf und Oberarm geschlagen.

Foto: Polizei Berlin

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Tatverdächtige trug ein weißes T-Shirt, ein schwarzes Basecap, eine kurze schwarze Hose und eine Gürteltasche, die er sich schräg vor seine Brust gehangen hatte. Einer seiner Begleiter trug eine tragbare Musikbox umgehängt, aus welcher Technomusik zu hören war.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Personengruppe geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in Berlin-Tempelhof, Bayernring 44 unter der Telefonnummer (030) 4664–953524 oder per Email an LKA535@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.