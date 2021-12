Clan-Razzia in Berlin wegen Drogenhandels

Berlin. Erneut geht die Berliner Polizei mit Razzien gegen Clan-Kriminalität vor. Es werde wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe mehrere Festnahmen gegeben. Weitere Details teilte die Sprecherin zunächst nicht mit.

Wie die "B.Z." berichtet, kommt es seit 6 Uhr zu Durchsuchungen in elf Objekten. Es gehe laut Staatsanwaltschaft um den Betrieb sogenannter Koks-Taxis. Ein Berliner Clan stehe im Fokus. Fünf Haftbefehle sollen vollstreckt werden.

Auch ein Spezialeinsatzkommando sei an den Durchsuchungen beteiligt. Laut Bericht werde auch in einer Justizvollzugsanstalt ermittelt. In Schöneberg wurde zudem eine Wohnung im Erdgeschoss eines Neubaus durchsucht.

In den vergangenen Tagen ist es in Berlin immer wieder zu Einsätzen gegen die organisierte Kriminalität gekommen. Am vergangenen Freitag hatten die Ermittler Wohnungen in Spandau, Mariendorf und Neukölln, ein Juwelier-Geschäft in Charlottenburg sowie eine Spielhalle in Königs Wusterhausen durchsucht. Im Fokus der Polizei: Mitglieder des Remmo-Clans. Ende November hatten die Ermittler die Villa des Remmo-Clans im Neuköllner Ortsteil Alt-Buckow durchsucht.