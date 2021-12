In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 13. Dezember 2021.

Köpenick: Auto kracht gegen Transporter - verletzte Person

Eine Person ist am Sonntag bei einem Unfall in Köpenick schwer verletzt worden. Gegen 23.30 Uhr kam ein Mazda-Fahrer auf der Gehsener Straße in Höhe der Kaulsdorfer Straße in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mercedes-Transporter.

Der Transporter wurde auf ein vor ihm stehendes Auto geschoben.

Foto: Pudwell

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Transporter in das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben wurde. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wittstock/Dosse: Frau bei Hausbrand schwer verletzt

Bei einem Wohnhausbrand in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 57-Jährige habe Verbrennungen erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Montag. Ein Passant hatte gesehen, wie Rauch aus einem gekippten Fenster stieg. Dazu hörte er Geräusche einer Person aus dem Inneren des Gebäudes. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr. Die Ursache des Brandes sei noch unklar, hieß es weiter.