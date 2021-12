In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 13. Dezember 2021.

Fennpfuhl: Fußgängerin von Auto erfasst

Eine Fußgängerin ist am Montag auf der Landsberger Allee in Höhe der Kreuzung Judith-Auer-Straße in Fennpfuhl (Lichtenberg) von einem Toyota erfasst worden. Informationen von vor Ort zufolge wurde die Frau schwer verletzt. Sie kam mit Kopf- und Schulterverletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße ist zwischen Judith-Auer-Straße und Karl-Lade-Straße gesperrt. Es staute sich am Mittag laut VIZ auf der Umfahrungsstrecke.

A100: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Ein Fahrzeug hat am Montag auf der A100 in Richtung Süd vor der Ausfahrt Alboinstraße gebrannt. Schnelle Hilfe sei von einem Löschfahrzeug gekommen, das auf der Fahrt zu einer anderen Einsatzstelle war, teilte die Feuerwehr mit. "Es ist mit längeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen", twitterte die Behörde am Mittag.

Auf der #A100 Richtung Neukölln in Höhe Kreuz Schöneberg ist wieder ein Fahrstreifen befahrbar. #STAU ab Dreieck Funkturm +30 Min! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) December 13, 2021

Die A100 in Richtung Neukölln war zwischen Kreuz Schöneberg und Sachsendamm gesperrt. Es staute sich zunächst ab Dreieck Charlottenburg - Autofahrer mussten rund zwei Stunden mehr Zeit einplanen. Nachdem ein Fahrstreifen wieder befahrbar war, brauchten Autofahrer ab Dreieck Funkturm rund 30 Minuten mehr.

Mariendorf: Feuer in Einfamilienhaus - Person wurde reanimiert

Die Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Einsatz an den Rätikonweg in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) ausgerückt. Dort brannte es in einem Einfamilienhaus. Das Feuer breitete sich auf zwei Geschosse aus. "Eine Person wurde gerettet und nach Reanimation mit Notarzt in eine Klinik gefahren. Ein Hund konnte nur noch tot geborgen werden", teilte die Feuerwehr mit.

Update

Der Brand im #Rätikonweg hatte sich auf 2 Geschosse eines Einfamilienhauses ausgebreitet. Eine Person wurde gerettet und nach Reanimation mit Notarzt in eine Klinik gefahren. Ein Hund konnte nur noch tot geborgen werden. Brand jetzt gelöscht. Aufräumarbeiten dauern noch an pic.twitter.com/KJNrcPZlTF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 13, 2021

Köpenick: Betrunkener Fahrer verliert Kontrolle über Auto

In Köpenick kam es zu einem Unfall.

Foto: Peise

Ein Autofahrer hat am Sonntag gegen 23 Uhr auf der Gehsener Straße in Höhe der Kaulsdorfer Straße in Köpenick in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Mazda verloren. Im weiteren Verlauf prallte der 53-Jährige gegen drei geparkte Fahrzeuge, die dabei zum Teil erheblich beschädigt wurden, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Transporter wurde auf ein vor ihm stehendes Auto geschoben.

Foto: Pudwell

Der Mazda wurde derart verformt, dass die Feuerwehr den Verletzten aus dem Auto befreien musste. Mit Verletzungen am Kopf kam der 53-Jährige in eine Klinik. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Einmündung für rund eine Stunde gesperrt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Neukölln: Golf-Fahrer fährt in Kiosk

Foto: Pudwell

Auf der Sonnenallee Ecke Jupiterstraße in Neukölln ist es am Montagmorgen zu einem Kreuzungscrash gekommen. Ein Golf-Fahrer geriet nach dem Zusammenprall auf den Gehweg, touchierte ein geparktes Fahrzeug und landete in der Schaufensterscheibe eines Zeitungskiosks. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden im Laden keine Personen verletzt. Die beiden Autofahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. An der Ladenfront sowie an den Autos entstand teilweise erheblicher Sachschaden.

Friedrichsfelde: Frau schlägt mit Eisenstange gegen Polizeiauto und Rettungswagen

In Friedrichsfelde (Lichtenberg) hat eine 36-jährige Frau mit einer Eisenstange auf einen Rettungswagen und ein Polizeifahrzeug eingeschlagen. Nachdem die Polizei die Frau in der Nacht zu Montag in der Dolgenseestraße vorläufig festgenommen hatte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sie dann stationär in einer psychiatrischen Abteilung aufgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Sie habe keinen festen Wohnsitz in Berlin.





Zuvor soll es aus zunächst noch nicht geklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 36-Jährigen und einem obdachlosen 34-Jährigen gekommen sein. Zeugen hatten daraufhin Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr gerufen. Eine Behandlung durch die Rettungskräfte lehnte die leichtverletzte Frau jedoch vehement ab. Laut Polizei entfernte sie sich nach Feststellung ihrer Personalien umgehend. Wenig später kam sie jedoch mit einer rund 1,5 Meter langen Eisenstange zurück und schlug damit mehrfach gegen den Rettungswagen und gegen das Polizeifahrzeug.





An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Polizeifahrzeug war nicht mehr einsatzfähig, da die Frau die Außenspiegel abgeschlagen hatte.

Potsdam: Autofahrer fährt gegen Brückenpfeiler - Schwer verletzt

Bei Potsdam ist ein 64 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler gefahren und dabei schwer verletzt worden. Zuvor sei er mit seinem Fahrzeug am Sonntagabend aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wittstock/Dosse: Frau bei Hausbrand schwer verletzt

Bei einem Wohnhausbrand in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 57-Jährige habe Verbrennungen erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Montag. Ein Passant hatte gesehen, wie Rauch aus einem gekippten Fenster stieg. Dazu hörte er Geräusche einer Person aus dem Inneren des Gebäudes. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr. Die Ursache des Brandes sei noch unklar, hieß es weiter.