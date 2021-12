In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 12. Dezember 2021.

Friedrichshain: Auto kollidiert mit Taxi - mehrere Verletzte

Bei einem Unfall in Friedrichshain sind in der vergangenen Nacht zwei Frauen und ein Kind schwer verletzt sowie ein weiteres Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bog ein 38 Jahre alter Chrysler-Fahrer gegen 1 Uhr - mutmaßlich ohne die Vorfahrt beachtet zu haben - von der Friedenstraße nach links in die Friedrichsberger Straße und kollidierte mit einem entgegenkommenden 50 Jahre alten Taxi-Fahrer. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Im Chrysler wurden durch die Kollision zwei Frauen im Alter von 32 und 39 Jahren im Bereich des Rumpfes schwer verletzt. Von den jeweils elf Jahre alten Töchtern der beiden Frauen erlitt ein Mädchen eine Beckenprellung und das andere eine Platzwunde am Kopf. Die vier Personen kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.

Kreuzberg: Feuerwehr löscht brennendes Obdachlosenzelt

Die Feuerwehr hat am Sonnabend ein in Brand geratenes Obdachlosenzelt in Kreuzberg gelöscht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten gegen 19 Uhr Autofahrer am U-Bahnhof Kottbusser Tor das brennende Zelt bemerkt. Personen hielten sich zu dem Zeitpunkt nicht in den Zelten auf. Es wurden keine Personen verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand absichtlich gelegt wurde, hieß es von der Polizei. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.

Moabit: Jugendlicher flüchtet vor versuchtem Überfall und wird angefahren

Ein Jugendlicher, der vor einem versuchten Überfall geflüchtet ist, ist am Sonnabend in Moabit (Mitte) von einem Auto angefahren worden. Zwei Unbekannte sollen den 14-Jährigen und seinen 13 Jahre alten Begleiter gegen 16.30 Uhr im Fritz-Schloß-Park mit einem Rohr bedroht und Geld gefordert haben. Beide kamen dem nicht nach und flüchteten stattdessen aus dem Park. Beim Überqueren der Seydlitzstraße fuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Auto den 14-Jährigen an, der dadurch schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. Bei den bislang Unbekannten soll es sich nach Angaben der beiden Jugendlichen um Heranwachsende handeln, die auf E-Scootern unterwegs waren. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der zuvor begangenen Raubtat werden von Ermittlern der Polizeidirektion 2 (West) geführt.

Gesundbrunnen: Unfall beim Linksabbiegen - Fahrer und Beifahrerin verletzt

Bei einem Unfall am Sonnabend in Gesundbrunnen (Mitte) sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kollidierte eine 84 Jahre alter Autofahrer gegen 17.30 beim Linksabbiegen von der Brunnenstraße auf die Bernauer Straße mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes. Die Pkws wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr musste den Kreuzungsbereich räumen. Der 84-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin kamen in ein Krankenhaus. Verkehrsermittler der Polizeidirektion 1 (Nord) führen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Friedrichshain: Jugendliche schlagen auf Ehepaar ein

Ein Ehepaar ist in der vergangenen Nacht in Friedrichshain bei einem Überfall verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, attackierten drei Jugendliche gegen 2.20 Uhr das Paar auf der Frankfurter Allee. Zunächst soll das Trio dem 57-Jährigen sein Handy aus der Hand entrissen haben und anschließend auf dessen gleichaltrige Frau eingeschlagen haben, die durch die Wucht der Schläge stürzte. Ihr Mann soll sich noch schützend vor seine verletzte Frau gestellt haben, woraufhin die Tatverdächtigen auch auf ihn einschlugen und anschließend mit dem Handy in Richtung U-Bahnhof Frankfurter Alle flüchteten.

Alarmierte Polizisten nahmen kurz darauf zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren auf dem U-Bahnhof fest, ihr Komplize konnte entkommen. Das Ehepaar musste aufgrund der erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden, die 57-jährige Frau verblieb stationär. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen und Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen.