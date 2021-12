Charlottenburg: Polizei findet Kokain und Cannabis in Späti

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 11. Dezember 2021.

Charlottenburg: Polizei findet Kokain und Cannabis in Spätkauf - und Verstöße gegen Corona-Regeln in Lokalen

Die Berliner Polizei hat bei Kontrollen in einem Spätkauf am Freitagabend Kokain und Cannabis entdeckt. Den Polizisten sei in dem Geschäft am Siemensdamm in Charlottenburg deutlicher Cannabisgeruch aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Weil der Späti-Mitarbeiter einer Durchsuchung des Ladens nicht zugestimmt habe, sei sie schließlich mit einem Beschluss der Staatsanwaltschaft durchgeführt worden. „Es wurden 28 Kugeln Kokain und 24 Tütchen mit Cannabis gefunden“, so der Sprecher weiter. „Entsprechend ist ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden.“

29 Lokalkontrollen später kann man sagen, dass in Sachen #2GRegel bei den meisten alles okay war. Auch die Reaktionen waren positiv.

Einziger "Ausreißer" war ein #Späti in #Siemensstadt, in dem offenbar mit Kokain gehandelt wurde.#Flattenthecurve

^tsm pic.twitter.com/MLDSvm1jGA — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 11, 2021

Bei den rund dreistündigen Kontrollen in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte sind demnach außerdem zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt worden. 22 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden laut Polizei eingeleitet, etwa wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht und die 2G-Regel.

Seit dem frühen Freitagabend waren an den Kontrollen rund 90 Einsatzkräfte beteiligt. Sie wurden nach Angaben des Polizeisprechers von Mitarbeitern des Ordnungsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf unterstützt. Kontrolliert wurden 29 Lokale, Restaurants und Cafés.

Grunewald: Porsche kippt auf die Seite - Fahrer flüchtet nach Rettung

Ein Porsche-Fahrer hat in der vergangenen Nacht in Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) einen Unfall verursacht und ist nach seiner Rettung zu Fuß geflüchtet. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, soll der Porsche-Fahrer laut Zeugen gegen 1.15 Uhr auf dem Hohenzollerndamm in Richtung Zehlendorf-Mitte gerast sein. Kurz vor der Clayallee verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw, raste über eine Mittelinsel und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Zeugen versuchten zunächst, die Tür des Porsches zu öffnen, um den Fahrer herauszuziehen. Da die Tür sich nicht öffnen ließ, versuchten die Helfer mit einem im Kofferraum befindlichen Baseballschläger die Seitenscheibe einzuschlagen. Letztlich zogen die Zeugen den offensichtlich unverletzten Fahrer über den Kofferraum aus dem Porsche heraus. Der Fahrer rannte vom Unfallort weg und konnte auch von einem Zeugen nicht gestoppt werden.

Die Polizisten fanden im Auto ein Handy sowie einen Schlüssel. Der Porsche wurde zur weiteren Spurensicherung beschlagnahmt. Derzeit wird geprüft, ob der 49 Jahre alte Ehemann der Fahrzeughalterin zum Unfallzeitpunkt hinter dem Steuer und eine zweite Person vor dem Unfall im Wagen saß.

Friedrichshain-Kreuzberg: Polizei beendet Party - einige Gäste ohne Impfzertifikat

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Friedrichshain-Kreuzberg eine Party mit mehr als 20 Menschen beendet. Einige Personen konnten kein Impfzertifikat vorweisen. Wie die Behörde am Sonnabend mitteilte, waren Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr in die Scharnweberstraße gerufen worden, weil dort offenbar mehrere Personen laut feierten. Da aus der Wohnung deutlich mehr Stimmen zu vernehmen waren als von den Mietern angegeben, die den Polizisten die Tür geöffnet hatten, holten sich die Einsatzkräfte einen staatsanwaltschaftlich angeordneten Beschluss zum Betreten der Wohnung.

In den Räumen wurden schließlich 26 Personen angetroffen, die sich zum Teil lautstark und vehement gegen die Feststellung ihrer Personalien und Überprüfung ihrer Impfzertifikate wehrten. Es wurden Unterstützungskräfte hinzualarmiert. Ein Polizist wurde im Zuge der Maßnahmen von einem 33 Jahre alten Mieter durch einen Angriff so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurden bei ihm ein gebrochenes Fußgelenk sowie ein gebrochenes Schienbein festgestellt. Laut Alkoholtest hatte der Tatverdächtige etwa 1 Promille. Einsatzkräfte brachten ihn zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, aus dem er anschließend entlassen wurde. Das Handy des Mannes, mit dem dieser die Kontrollen gefilmt hatte, wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Ein weiterer Polizist wurde bei den Kontrollen an einer Hand verletzt, konnte aber im Dienst bleiben.

Wegen eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich außerdem ein 36-Jähriger verantworten, der sich heftig gegen die Kontrolle gewehrt hatte und nur unter Einsatz von körperlichen Zwang aus der Wohnung gebracht werden konnte. Da er über Schmerzen am Kopf klagte, kam er in ein Krankenhaus, wo ihm auf staatsanwaltschaftliche Anordnung hin auch Blut entnommen wurde. Einen Alkoholtest hatte der Mann abgelehnt.

Die 26 Gäste der Feier erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Drei der kontrollierten Personen aus der Wohnung konnten kein Impfzertifikat vorlegen. Drei weitere Personen, zwei Männern und einer Frau, gelang es, sich unbekannt vom Ort zu entfernen. Einer der beiden Männer musste von Einsatzkräften zu Boden gebracht werden, woraufhin ihm die Frau zu Hilfe eilte und mit dem Tatverdächtigen flüchten konnte. Ein weiterer Mann stellte sich den Beamten in den Weg, um eine Ergreifung der Flüchtenden zu verhindern. Auch er konnte entkommen.

Neu-Hohenschönhausen: Mann von zehnköpfiger Gruppe zusammengeschlagen

Eine Gruppe von zehn Männern hat einen 27-Jährigen am Freitag in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) krankenhausreif geschlagen und bestohlen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, wollte der 27-Jährige gegen 20.45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Vincent-van-Gogh-Straße/Falkenberger Chaussee den Park durchqueren.

Hierbei soll er zunächst aus einer 20- bis 30-köpfigen Gruppe heraus mit einem Schneeball beworfen worden sein. Er soll sich in der Folge umgedreht und geschaut haben, wer ihn beworfen hatte. In diesem Augenblick seien etwa zehn Personen im Alter von 17 bis 23 Jahren auf ihn zugestürmt. Sie hätten ihn geschlagen und auf ihn eingetreten. Der 27-Jährige sei zu Boden gegangen. Dort hätten die Unbekannten weiter auf ihn eingetreten. Der Mann soll zwischenzeitlich immer wieder versucht haben, aufzustehen, wurde jedoch von den Angreifern erneut zu Boden geschlagen. Sie ließen erst von ihm ab, nachdem die übrigen Gruppenmitglieder eingeschritten waren. Danach ergriffen alle die Flucht.

Der 27-Jährige stellte fest, dass ihm sein Handy und das Fahrrad geraubt wurden. Er kam mit mehreren Prellungen am Oberkörper und Kopfverletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die Ermittlungen wegen schweren Raubes.

Rudow: Kioskmitarbeiterin bei Überfall geschlagen und mit Messer bedroht

Zwei Männer haben am Freitag gegen 17.20 Uhr einen Kiosk in der Groß-Ziethener-Chaussee in Rudow (Neukölln) überfallen. Die Männer sollen auf die 58 Jahre alte Mitarbeiterin eingeschlagen haben. Diese sei durch die Wucht der Schläge zu Boden gegangen. Die Räuber bedrohten sie zudem mit einem Messer. Die Männer nahmen sich das Geld aus der Kasse. Außerdem stahlen sie Zigaretten und Briefmarken. Sie flüchteten in Richtung Alt-Rudow. Die 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (Süd) führt die weiteren Ermittlungen.

Lichterfelde: Mutter und Kinder bei Kreuzungscrash verletzt

Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind am Freitag bei einem Unfall in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, kollidierte ein 72 Jahre alter Seat-Fahrer im Bereich der Kreuzung Züricher Straße / Lausanner Straße mit der 50 Jahre alten Nissan-Fahrerin. Der 72-Jährige soll ihr die Vorfahrt genommen haben. Der Nissan wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg der Lausanner Straße geschleudert. Ein geparkter Mercedes wurde beschädigt.

Da die Fahrerseite des Nissan stark deformiert und die Beifahrerseite durch den Mercedes blockiert war, konnten die Fahrerin und ihre im Auto befindlichen Kinder zunächst nicht aussteigen. Passanten schoben den Wagen ein Stück zurück, sodass alle Insassen das Fahrzeug verlassen konnten. Die Nissan-Fahrerin klagte wie ihre siebenjährige Tochter unter anderem über Kopf- und Nackenschmerzen, der neunjährige Sohn erlitt einen Schock. Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Der 72-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0 Promille. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).

Prenzlauer Berg: Mann bewirft Straßenbahn mit Steinen und springt ins Gleisbett

Ein Mann hat am Freitag in Höhe des S-Bahnhofes Landsberger Allee in Prenzlauer Berg (Pankow) mehrere Steine gegen eine fahrende Straßenbahn der Linie M6 geworfen. Der 22-Jährige traf unter anderem die Frontscheibe der Bahn und beschädigte die Überdachung des Haltestellenbereiches. Zeugen berichteten zudem, dass der Mann anschließend auf die Gleise gesprungen sei, sodass die Tram nicht weiterfahren konnte. Der 44 Jahre alte Straßenbahn-Fahrer sowie die Fahrgäste und an der Haltestelle wartenden Passanten blieben unverletzt. Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur psychologischen Betreuung in eine Klinik. Es wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr eingeleitet.

Beeskow: Auto kracht gegen Baum - Fahrer stirbt bei Unfall auf B246

Rettungskräfte stehen neben einem Autowrack. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 246 nahe Beeskow-Schneeberg (Landkreis Oder-Spree) ums Leben gekommen.

Foto: BLP/Christian Sappeck/dpa

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 246 nahe Beeskow-Schneeberg (Landkreis Oder-Spree) ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam sagte, war der 38-Jährige mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst starb der Mann noch am Unfallort.

Spremberg: Motorradfahrer schwer verletzt nach Zusammenstoß mit parkendem Auto

In Spremberg (Kreis Spree-Neiße) ist ein Motorradfahrer auf ein parkendes Auto geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der 38-Jährige am Freitagabend auf der Straße Heidefrieden unterwegs. Bisher sei unklar, warum es zu dem Zusammenstoß kam. Der Verletzte wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.