Remmo-Clan: Razzia in Neukölln, Mariendorf und Spandau

Polizisten tragen im Oktober 2020 in einer Bankfiliale in Hamburg-Altona einen Kernbohrer, der nach einem Einbruch vorgefunden wurde. Die Täter hatten am versucht, unter anderem mit dem Kernbohrer in den Tresorraum der Bankfiliale zu gelangen. Nun wurde ein Verdächtiger in Berlin verhaftet.

Remmo-Clan Clan-Razzia in Berlin nach Bankeinbrüchen in Hamburg

Berlin/Norderstedt. Und wieder führen die Spuren in das Berliner Clan-Milieu: Knapp vier Monate nach dem spektakulären Einbruch in eine Bankfiliale nördlich von Hamburg gab es in der Hauptstadt am Freitagmorgen mehrere Razzien. Mitarbeiter der Kriminalpolizei Pinneberg und Berlin durchsuchten Wohnungen in Spandau, Mariendorf und Neukölln, ein Juwelier-Geschäft in Charlottenburg sowie eine Spielhalle in Königs Wusterhausen.

Im Visier der Ermittler stehen Mitglieder der polizeibekannten Familie Remmo – konkret drei Männer im Alter von 24 bis 44 Jahren. „Es geht um den Verdacht des bandenmäßigen Diebstahls“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg (Schleswig-Holstein).

Bank-Einbruch in Norderstedt: Beute im Wert von mehrere Millionen Euro

Hintergrund des Einsatzes war der Einbruch in einer Filiale der Hamburger Sparkassen (Haspa) in Norderstedt. Die Täter drangen zwischen dem 6. und 9. August, einem Wochenende, in die Bank an der Rathausallee ein. Dazu durchbrachen sie den Boden einer darüber liegenden Wohnung mit einem Kernbohrer und gelangten so in den Tresorraum.

Dort öffneten sie 600 der rund 1200 Schließfächer und entwendeten Wertgegenstände in Millionenhöhe. In Medienberichten war von elf Millionen Euro die Rede. Anschließend setzten sie die Wohnung in Brand, um Beweise zu vernichten.

Neben einer Berliner Einsatzhundertschaft waren Beamte des Landeskriminalamtes Berlin, Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos sowie mehrere Ermittler aus Schleswig-Holstein an den Razzien beteiligt. Dabei habe man mögliche Beweismittel sichergestellt, „deren Auswertung einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird“, hieß es am Nachmittag von der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Anfangsverdacht reicht nicht für Haftbefehle

Außerdem habe man eine größere Menge Betäubungsmittel beschlagnahmt. Die drei Tatverdächtigen seien nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. „Wir haben bisher nur einen Anfangsverdacht und noch keinen dringenden Tatverdacht“, sagte ein Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Das reiche für Haftbefehle nicht aus.

Wieso die Wahl ausgerechnet auf eine Bank in der 80.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Norderstedt fiel, ist unklar. Die Täter agierten nach Erkenntnissen der Ermittler sehr professionell. „Sie haben den Tatort über Wochen, Monate ausgespäht“, so der Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft weiter.

Wohnung wurde bereits im Mai unter falschem Namen gemietet

Ein Phantombild von "Nico"

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

So wurde die Wohnung bereits am 15. Mai von einer Person namens Thomas Slovic angemietet – ein falscher Name, wie sich später herausstellen sollte. Miete und Kaution wurden bar bezahlt. Den Mieter bekam die Hausverwaltung nie zu Gesicht. Zur Besichtigung und zur Übergabe tauchte ein Mann auf, der sich als Slovics Beauftragter namens Nico ausgab.

Mit einem Phantombild dieses Nicos sowie Aufnahmen aus der Bank von einem Mann, der sich nach Angaben einer Mitarbeiterin bereits im Frühjahr 2020 auffällig im Tresorbereich umgesehen haben soll, gingen die Ermittler am Montag an die Öffentlichkeit. Die Haspa und die Kieler Staatsanwaltschaft lobten außerdem eine Belohnung in Höhe von 55.000 Euro aus.

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ berichtete am Mittwoch über den Fall. Im Nachgang seien 50 Hinweise eingegangen. Die Verdächtigen aus Berlin habe man jedoch schon vorher auf dem Schirm gehabt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Zusammenhang zu weiterem Fall wird geprüft

Möglicherweise besteht auch eine Verbindungen zu einem weiteren Fall mit einem ähnliche Modus Operandi. Im Oktober 2020 versuchten Täter ebenfalls mit einem Kernbohrer in eine Sparkassen-Filiale in Hamburg-Altona zu gelangen. Sie wurden allerdings von einer Reinigungskraft gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei stellte damals den Bohrer sicher.

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera der Hamburger Sparkasse in Norderstedt fahndet die Polizei in Schleswig-Holstein nach den Tätern.

Foto: Landespolizei Schleswig-Holstein/dpa

Erst am vergangenen Montag war in diesem Zusammenhang in Neukölln ein Mitglied des Remmo-Clans festgenommen worden. Der 40 Jahre alte Libanese sitzt in Untersuchungshaft. Zusammenhänge würden geprüft, heißt es von der Kieler Staatsanwaltschaft.

"Aufgrund der letzten Jahre kann es niemanden überraschen, dass bei derart spektakulären Straftaten auch immer wieder Spuren nach Berlin und zu bereits bekannten Protagonisten führen", erklärte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, Benjamin Jendro. "Die Sprösslinge besagter Familie haben mehrfach bewiesen, dass sie zu kriminellen Handlungen fähig sind und sich auch von Verurteilungen nicht wirklich abschrecken lassen."

Remmo-Clan auch wegen anderer Straftaten im Fokus

Der mutmaßlich verantwortliche Remmo-Clan besteht aus einer arabischstämmigen Großfamilie mit bis zu 13 Einzelfamilien und 500 bis 1000 Mitgliedern. Einige von ihnen sind für spektakuläre Verbrechen verantwortlich. Dazu zählt im November 2019 der brachiale Einbruch in das weltberühmte Dresdner Grüne Gewölbe, bei dem historische Schmuckstücke und Juwelen in einem geschätzten Gesamtwert von fast 114 Millionen Euro erbeutet haben.

Im November erhob die Dresdner Staatsanwaltschaft Anklage gegen sechs Angeklagte, von denen vier in Sachsen in Untersuchungshaft sitzen. Ein weiterer verbüßt in Berlin eine Haftstrafe wegen eines anderen Verbrechens - dem Diebstahl der Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Berliner Bode-Museum.

Die 100 Kilogramm schwere Münze mit einem Goldwert von rund 3,75 Millionen Euro wurde im März 2017 gestohlen und ist bis heute verschwunden. Zwei Mitglieder des Remmo-Clans sowie ein damaliger Wachmann des Museums wurden im Februar 2020 dafür verurteilt.

Auch in Berlin ähnliche Einbrüche wie in Norderstedt

Auch Einbrüche in Berlin nach dem Muster der Norderstedter Tat werden dem Clan zugeordnet. So stiegen Remmo-Mitglieder im Jahr 2014 in eine Sparkasse in der Hauptstadt ein und setzten danach die Filiale in Brand, um Spuren zu verwischen.

Ungeklärt ist ein weiterer Coup in Berlin-Steglitz aus dem Jahr 2013. Dort gruben Unbekannte einen 45 Meter langen, 1,50 Meter hohen Tunnel, um in eine Volksbank einzudringen. Im Tresorraum erbeuteten sie ebenso wie in Norderstedt Millionenwerte und legten danach Feuer. Diese Tat ist bis heute nicht aufgeklärt.

