Berlin Marzahn: Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 10. Dezember 2021.

Marzahn: Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Ein Autofahrer hat am Freitagabend in Marzahn die Kontrolle über seinen Pkw verloren. An der Beilsteiner Straße fuhr der Mann gegen mehrere Straßenpoller. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Staaken: Feuer in Hochhaus unter Kontrolle

Im Keller eines 18-geschossigen Hochhauses im Spandauer Ortsteil Staaken ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr rückte an der Obstallee mit 107 Kräften an. „Jetzt ist die Lage übersichtlich“, sagte ein Sprecher um 9.25 Uhr. Die Brandbekämpfung laufe noch, aber das Feuer breite sich nicht mehr aus.

Bei Twitter schrieb die Feuerwehr zunächst von einer "erhöhten Anzahl von Verletzten", die Alarmierung erfolgte demnach über das Kürzel "MANV" (Massenanfall von Verletzten). „Tatsächlich war es aber nur eine verletzte Person“, so der Feuerwehrsprecher weiter. Die Alarmierung über MANV sei aufgrund der Vielzahl der Anrufe erfolgt. Die Obstallee war zwischen Sandstraße und Magistratsweg gesperrt.

Laut Feuerwehr gab es in den vergangenen drei bis vier Monaten immer wieder Brände in Kellern an der Obstallee.

Buch: Mann mit Schreckschusswaffe lebensbedrohlich verletzt

In der Nacht zu Freitag erlitt ein Mann in Buch (Pankow) lebensbedrohliche Verletzungen durch einen Schuss aus einer Schreckschusspistole. Rettungskräfte waren gegen 1 Uhr zu einem verletzten Mann in eine Wohnung in der Karower Chaussee gerufen worden. Er wies eine Schussverletzung auf, die offenbar durch eine Schreckschusspistole verursacht worden war. Der 44-Jährige kam zur stationären Behandlung der lebensbedrohlichen Verletzung in ein Krankenhaus. Polizeieinsatzkräfte nahmen in der Wohnung einen 37-Jährigen und einen weiteren Tatverdächtigen im Alter von 61 Jahren fest. Der 44-Jährige befindet sich außer Lebensgefahr.

Wedding: Autofahrer flüchtet vor Polizei und baut Unfall

In der vergangenen Nacht entzog sich ein 22-Jähriger in Wedding durch Flucht einer Verkehrskontrolle durch Polizeieinsatzkräfte. Ersten Erkenntnissen zufolge entdeckte eine Polizeistreife gegen 0.20 Uhr einen Skoda, der auf der Seestraße in Richtung Reinickendorfer Straße zu schnell unterwegs war und Schlangenlinien fuhr. Die Beamtinnen und Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren und forderten den Fahrer mit eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltesignal auf, den Wagen zu stoppen. Der Fahrzeugführer wiedersetzte sich allerdings der Anordnung der Einsatzkräfte und beschleunigte stattdessen. Während der Fahrt missachtete er diverse rote Ampeln und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmende.

An der Kreuzung Reinickendorfer Straße Ecke Pankstraße verlor der Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund seiner deutlich überhöhten Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Wagen und kollidierte mit mehreren Begrenzungspollern auf dem Gehweg, wo das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam. Kurz darauf stieg der augenscheinlich unverletzte Mann aus dem verunfallten Fahrzeug aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Diese war allerdings nur von kurzer Dauer. Polizeikräfte eilten dem Tatverdächtigen nach und nahmen ihn schließlich in der Plantagenstraße fest. Dabei verletzte sich eine Polizeibeamtin leicht an einer Hand, setzte ihren Dienst im Anschluss aber fort.

Bei einer Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Einsatzkräfte ein Messer und mutmaßliche Drogen. Beides wurde beschlagnahmt. Weiterführende Ermittlungen ergaben zudem, dass sowohl das Fluchtfahrzeug, als auch die Kennzeichen an dem Wagen gestohlen waren. Der 22-Jährige konnte darüber hinaus keinen Führerschein vorlegen. Er wurde durch die Einsatzkräfte für eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen der Kriminalpolizei übergeben.

Schöneberg: Mann überfällt Tankstelle

Gestern Mittag überfiel ein bisher Unbekannter eine Tankstelle in Schöneberg. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 13.45 Uhr den Verkaufsraum in der Martin-Luther-Straße und forderte von dem 48-jährigen Angestellten unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Geld. Dieser öffnete daraufhin die Kasse, aus der sich der mutmaßliche Räuber bediente. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Rosenheimer Straße. Der Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt.

Marzahn: Räumfahrzeug kippt um - Fahrer schwer verletzt

Donnerstagnachmittag erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Marzahn schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 24-Jährige mit einem Räum- und Streufahrzeug gegen 15.15 Uhr auf dem Gehweg des Hornoer Rings unterwegs. Als er mit dem Wagen an einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn wechselte, soll das Fahrzeug ins Schleudern geraten sein und kippte auf die Seite. Rettungskräfte brachten den jungen Mann, der bei dem Unfall an einem Arm und am Oberkörper verletzt wurde, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zwei abgestellte Kraftfahrzeuge, darunter ein Ford und ein Mazda, wurden bei dem Unfall zudem leicht beschädigt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte führt die weiteren Ermittlungen.

Friedrichshain: Mann beleidigt Frau rassistisch und wirft Bierflasche

Mehrere Fahrgäste hielten in der vergangenen Nacht einen Mann in einem U-Bahnhof in Friedrichshain fest, nachdem es zu einem fremdenfeindlichen Vorfall gekommen war. Nach den bisherigen Erkenntnissen beleidigte ein 41 Jahre alter Mann kurz vor Mitternacht auf dem Bahnsteig der Station Samariterstraße eine an ihm vorbeilaufende Frau. Als die 37-Jährige keine Reaktion zeigte, soll er aufgesprungen sein und den rechten Arm gehoben haben. Anschließend habe er eine gefüllte Bierflasche geworfen und die Frau am Arm getroffen.

Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, hielten den Mann fest und übergaben ihn der zwischenzeitlich alarmierten Polizei. Nach Feststellung der Personalien konnte der 41-Jährige seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen hierzu übernommen. Die 37-Jährige erlitt ein Hämatom, brauchte aber nicht medizinisch behandelt werden.

Lübben: Mann stürzt vom Dach eines Hauses in und stirbt

Ein Mann ist in Lübben (Oberspreewald-Lausitz) vom Dach eines Mehrfamilienhauses gestürzt und tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelte es sich um einen Unfall. Die genaue Ursache war den Angaben zufolge noch unklar. Der 27-Jährige erlitt bei dem Sturz aus dem Gebäude mit fünf Etagen am Donnerstagabend schwerste Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag, wie die Polizei mitteilte. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen dauerten an.

Neuruppin: Sattelschlepper kippt auf Autobahn um

Ein Sattelschlepper ist am Donnerstagmittag auf der Autobahn 24 auf glatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen und auf die rechte Seite umgekippt. Der 54-jährige Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie das Lagezentrum der Polizei in Potsdam am Freitag mitteilte. Die Fahrbahn von Berlin in Richtung Hamburg blieb nach dem Unfall zwischen den Anschlüssen Neurupppin-Süd und Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) bis zum späten Abend stundenlang gesperrt.