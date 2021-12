In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 7. Dezember 2021.

Tödlicher Unfall in Prenzlauer Berg: Radfahrerin von Lkw überrollt

Bei einem Unfall in Prenzlauer Berg ist am Dienstagvormittag eine 58 Jahre alte Radfahrerin ums Leben gekommen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, war die 58-Jährige gegen 9.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße Am Friedrichshain in Richtung Greifswalder Straße unterwegs.

Kurz vor der Kreuzung Greifswalder Straße kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Berührung mit einem Lkw, der in gleicher Richtung fuhr. Im weiteren Verlauf wurde die Radfahrerin von der Sattelzugmaschine überfahren. Sie verstarb noch am Unfallort. Alle Details zum tödlichen Unfall in Prenzlauer Berg lesen Sie hier.

Razzia in Berlin: Kokstaxi betrieben - Haftbefehl gegen fünf Tatverdächtige

Fünf Personen, die einen Kokainlieferdienst betrieben haben sollen, sind am Dienstag bei einer Razzia in Berlin festgenommen worden. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen, alle Beschuldigten sind in Untersuchungshaft. Sie sollen spätestens seit Frühjahr 2021 unter dem Tarnangebot „Frisches Obst und Gemüse“ über einen Berliner Spätkauf ein Kokstaxi betrieben haben. Hier lesen Sie mehr dazu!

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Karow: Betrunkener fährt gegen Polizeiauto

In Karow (Pankow) ist es in der vergangenen Nacht zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Polizeifahrzeug gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein betrunkener 26 Jahre alter Autofahrer auf der Straße Alt-Karow in Richtung Bahnhofstraße. Wegen eines Einsatzes stand dort bereits ein Polizeiauto mit eingeschalteter Warnblinkanlage, auf welches der Mann auffuhr. Die beiden Beamtinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten ihren Dienst beenden. Ein Alkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er kam zur Blutentnahme in ein Gewahrsam. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Kaulsdorf: Vierjähriges Mädchen von Auto mitgeschleift

Ein vierjähriges Kind ist am Montag in Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Mädchen von einem 61 Jahre alten Multivan-Fahrer erfasst, als es mit dem Laufrad die Grottkauer Straße im Bereich eines Fußgängerüberweges überquerte. Die Vierjährige sei mehrere Meter mitgeschleift worden. Die Mutter habe sich wenige Meter hinter ihrer Tochter auf dem Gehweg befunden. Ein medizinisch geschulter Passant betreute das ansprechbare Mädchen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese brachten das Kind in ein Krankenhaus.

Charlottenburg: Seniorin von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine Seniorin ist am Montag in Charlottenburg von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überquerte die 86-Jährige den Spandauer Damm. Noch bevor sie die Mitte der Fahrbahn erreicht hatte, erfasste sie ein 71 Jahre alter Autofahrer. Die Frau wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Kopf-, Rumpf- und innere Verletzungen. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).

Weißensee: Antiquitätenhändler mit Schusswaffe überfallen und schwer verletzt

Ein Antiquitätenhändler ist am Montagvormittag in seinem Geschäft an der Smetanastraße in Weißensee (Pankow) von zwei Maskierten überfallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bedrohten die Räuber den 72-Jährigen mit einer Schusswaffe und schlugen auf ihn ein. Bei dem Versuch, sich zu wehren, sei ein Gerangel entstanden, bei dem mehrere Vitrinen zu Bruch gingen. Auch ausgestellte Ware wurde beschädigt. Das maskierte Duo flüchtete mit mehreren Gegenständen in Richtung Gounodstraße. Der Antiquitätenhändler erlitt Verletzungen am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).

Groß Kreutz: Nach Unfall zwei Tote in Wassergraben entdeckt

Polizeibeamte haben im Landkreis Potsdam-Mittelmark zwei Tote aus einem Auto geborgen. Der Wagen der beiden Männer war am Dienstagvormittag in einem Wassergraben bei Krielow im Ort Groß Kreutz (Havel) entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte bargen hätten kurz darauf zwei leblose Männer aus dem komplett unter Wasser stehenden Wageninneren geborgen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Spuren am Unfallort darauf hindeuten, dass das Auto in einer Kurve vom Weg abgekommen und in den Graben gerutscht war. Die Identität der Toten war noch nicht bekannt.

Steglitz: Unfall zwischen Auto und Notarztwagen - zwei Leichtverletzte

In Steglitz ist es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Notarztwagen gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Notarztwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, stieß im Kreuzungsbereich Wolfensteindamm/Schloßstraße mit einem Pkw zusammen. Die Fahrer, ein 27-Jähriger und ein 56-Jähriger, erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallfahrzeuge wurden von der Feuerwehr aus dem Kreuzungsbereich entfernt. Die Kreuzung war für eine Stunde gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).

Lankwitz: Geldautomat aufgebrochen

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Lankwitz (Tempelhof-Schöneberg) aufgebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, leerten die Diebe die Geldkassetten und flüchteten mit der Beute. Ein Zeuge, der auf die Tat aufmerksam wurde, verständigte die Polizei. Wie viel Geld die Unbekannten erbeuteten, teilte die Polizei nicht mit. Ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

A100: Stau nach Unfall

Auf der A100 in Richtung Wedding hat es am Dienstagmorgen zwischen Kaiserdamm und Spandauer Damm einen Unfall gegeben. Über mehrere Stunden war der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt, teilte die VIZ mit. Das Bergen der Unfallfahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn nahm einige Zeit in Anspruch. Autofahrer standen im Stau - teilweise bis zu 70 Minuten.

Johannisthal: Adventsgesteck brennt - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Montag gegen 23.30 Uhr zur Winckelmannstraße nach Johannisthal (Treptow-Köpenick) ausgerückt. In einem Büro- und Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Von außen soll durch ein Fenster ein Feuerschein erkennbar gewesen sein. Mit Hilfe einer Leiter schauten die Einsatzkräfte durch das Fenster in den Raum. Dieser war stark verraucht.

Mit einem speziellen Bohrer wurde das Glas des Fensters geöffnet. Unter Atemschutz betraten die Feuerwehrmänner dann das Büro. Informationen von vor Ort zufolge stellten sie ein vollständig abgebranntes Adventsgesteck fest. Da die Fenster und die Türen verschlossen waren, konnte sich kein größeres Feuer entwickeln, außerdem standen die Kerzen auf einem Stahlschrank. Das Gesteck erlosch von selbst. Es wurden keine Personen verletzt.

Oranienburg: Mann von Laster überfahren

Ein Laster hat in Oranienburg (Oberhavel) einen Fußgänger überfahren. Der 60-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort, wie das Lagezentrum der Brandenburger Polizei in Potsdam am Dienstag mitteilte. Der Mann hatte sich demnach bei dem Unfall am Montagabend aus noch unbekannter Ursache unmittelbar vor dem am Fahrbahnrand stehenden Fahrzeug aufgehalten. Als der Fahrer die Fahrt fortsetzten wollte, sei er nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht bemerkt worden. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.