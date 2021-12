In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 8. Dezember 2021.

Westend: Fußgängerin beim Rückwärtsfahren erfasst - schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Westend wurde am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 47-Jährige gegen 12.30 Uhr in der Heerstraße mit ihrem VW rückwärts, um in eine Parklücke zu fahren, und erfasste hierbei die 82-Jährige, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fußgängerin erlitt innere Verletzungen und Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Frankfurt/Oder: Ein Toter bei Lauben-Brand

Bei einem Brand in einer Gartenlaube in Frankfurt (Oder) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität ist noch unbekannt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es sei auch noch unklar, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handle, sagte eine Polizeisprecherin. Kriminaltechniker sollen die Ursache des Brandes am Dienstagmorgen im Ortsteil Rosengarten herausfinden. Die Mordkommission ermittelt.