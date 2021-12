Vierjährige mit Laufrad in Berlin schwer verletzt

Berlin. Ein vier Jahre altes Mädchen ist in Berlin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind hatte mit seinem Laufrad einen Zebrastreifen in der Grottkauer Straße im Stadtteil Kaulsdorf überquert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe ein 61-jähriger Autofahrer das Mädchen erfasst und über mehrere Meter mitgeschleift. Ein Passant half dem Kind, das zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Mutter des Mädchens befand sich laut Polizei bei dem Unfall am Montagnachmittag noch auf dem Gehweg - wenige Meter hinter ihrer Tochter. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211207-99-289736/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.