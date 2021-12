Hellersdorf: Polizei bittet bei Suche nach vermisstem Joshua um Hilfe

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Berliner Polizei bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen aus Hellersdorf um Hilfe. Wie die Ermittler am Dienstagvormittag mitteilten, verließ der 16-jährige Joshua Baganz am vergangenen Freitag, 3. Dezember 2021, morgens gegen 8.40 Uhr die elterliche Wohnung in der Luzinstraße, um zur Schule zu gehen.

Dort kam der Schüler jedoch nicht an und wird seitdem vermisst. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei.

So beschreibt die Polizei den vermissten Schüler aus Hellersdorf:

16 Jahre alt, vom Auftreten und der Sprache her jünger wirkend

175 bis 180 cm groß

sehr schlank, hager

bekleidet mit schwarzer Jacke, blauer Jeanshose, schwarzem Basecap und weinroten NewBalance-Sportschuhen

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Berliner Kriminalpolizei fragt:

Wer hat den Vermissten seit dem 3. Dezember gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Direktion 3 (Ost) unter der Rufnummer 4664 371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Joshuas Vater bittet bei Twitter um Hilfe bei der Suche nach seinem Sohn

Bereits am Sonnabend hatte Joshuas Vater bei Twitter auf das Verschwinden seines Sohnes aufmerksam gemacht. Demnach konzentriere sich die Suche auf Marzahn, Hellersdorf und Hohenschönhausen. Auch Hunde seien bei der Suche zum Einsatz gekommen - "was mich einerseits beruhigt und andererseits an den Rand des Wahnsinn bringt", so Joshuas Vater.

Die Suche sei "dringlich" geworden, wie er dort schreibt. Denn Joshuas Browserverlauf zeige Anfragen auf Suizidmethoden. Er habe kein Handy dabei und "wenig bis kein Geld". Der Suchaufruf wurde bei Twitter tausendfach geteilt.

Joshuas Vater schrieb weiter: "Wir danken allen für die vielen guten Wünsche,Gebete und die Hoffnung. Mut machen uns die Geschichten jener die ähnliches erlebt haben und wo es gut aus ging. Leider haben wir noch keine neuen Informationen. Wir hoffen dass er jeden Moment vor der Tür steht und fürchten Anrufe."

Vermisst in Berlin: Polizei informiert über Fälle

In Berlin wendet sich die Polizei bei der Suche nach Vermissten immer wieder an die Öffentlichkeit und veröffentlicht dabei auch Fotos der vermissten Personen. Auf der Website der Berliner Polizei sind die Fälle zu sehen. Aktuell läuft unter anderem die Suche nach einer 65 Jahre alten Demenzkranken. Sie wird seit dem 1. Dezember 2021 vermisst.

Aufgeführt ist dort auch der Fall der vermissten Berliner Schülerin Rebecca Reusch, die seit dem 18. Februar 2019 verschwunden ist. In einer RTL-Dokumentation hatten die Ermittler zuletzt mitgeteilt, dass der Fall weiterhin nicht als "Cold Case" gilt, die Ermittlungen in dem Fall also weiter andauern.