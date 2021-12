Tesla prallt gegen mehrere Bäume: Fahrer tot

Siethen/Thyrow. Ein Tesla-Fahrer ist im Landkreis Teltow-Fläming tödlich verunglückt. Der Mann kam am Montag in einer Rechtskurve zwischen Siethen und Thyrow von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls zerstört, die Trümmer verteilten sich über mehrere hundert Meter. Der Fahrer starb noch am Unfallort.

( dpa )