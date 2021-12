Tote in Königs Wusterhausen: Vater erschoss offenbar Familie

Im Fall der toten Familie von Königs Wusterhausen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass die drei Kinder und ihre Mutter von dem Familienvater getötet wurden. Anschließend habe der Mann sich offenbar selbst gerichtet. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Von der Täterschaft des Vaters sei aber „am ehesten“ auszugehen, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung beider Behörden.

Den Behördenangaben zufolge hinterließ der Familienvater einen Abschiedsbrief. Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen hätten sich in dem Haus ebenso wenig gefunden wie Kampfspuren oder sonstige Anhaltspunkte für die Anwesenheit anderer Personen.

Foto: Peise

In dem Gebäude sei zudem als Schusswaffe gefunden worden, die als Tatwaffe in Betracht käme. Der Fundort füge sich in am wahrscheinlichsten erscheinenden Ablauf der Tat ein. Die Untersuchungen auf Schmauchspuren und die Suche nach Projektilen würden vermutlich zwei Tage in Anspruch nehmen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die fünf toten Mitglieder der Familie waren am Sonnabend im Haus der Familie im Ortsteil Senzig von Königs Wusterhausen gefunden worden. Zeugen hatten die leblosen Personen entdeckt. Die Kinder waren zum Zeitpunkt ihres Todes vier, acht und zehn Jahre alt.

Königs Wusterhausen liegt süd-östlich von Berlin im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald und hat knapp 40 000 Einwohner. Senzig ist ein Ortsteil von Königs Wusterhausen und war bis zu einer Gemeindegebietsreform Anfang der 2000er Jahre eine eigenständige Gemeinde. Es liegt zwischen Feldern und Seen — eine ruhige Idylle mit vielen Einfamilienhäusern.