Neukölln: Berliner Polizei fahndet nach diesem Kiosk-Räuber

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Kiosk-Räuber. Am Montagvormittag veröffentlichten die Ermittler Fotos, die den Mann zeigen. Der bislang Unbekannte soll bereits am 4. Juli 2021 gegen 18 Uhr in einem Kiosk im S-Bahnhof Neukölln mehrere alkoholische Getränke aus einem Kühlschrank genommen und in seinem Rucksack verstaut haben.

Als er sich ohne zu bezahlen aus dem Staub machen wollte, versuchte die 54 Jahre alte Angestellte des Ladens ihn zu stellen und den Rucksack festzuhalten. Dem Unbekannten gelang es jedoch, den Rucksack wegzureißen, wodurch die Frau leichte Verletzungen an den Armen und Händen erlitt. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute.

Kiosk-Räuber in Neukölln - die Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem bisher Unbekannten geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664-573100 und -571100 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

