S-Bahn Berlin: Fahrrad auf dem Gleis - Zug springt teilweise aus den Schienen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 4. Dezember 2021.

Hohen Neuendorf: Geisterfahrer verursacht schweren Unfall auf der A111

Ein Geisterfahrer hat am Freitagabend auf der Autobahn 111 bei Hohen Neuendorf einen Unfall - und in der Folge mehrere weitere Zusammenstöße - verursacht. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Verletzte ins Krankenhaus gekommen, darunter die Person, die in falscher Richtung unterwegs war, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Das Fahrzeug sei mit einem entgegenkommenden Auto zwischen den Anschlussstellen Stolpe und Hennigsdorf in Fahrtrichtung Berlin zusammengestoßen. Lebensgefahr bestehe bei keinem der Beteiligten. Über Alter und Geschlecht der Verletzten wurde zunächst nichts bekannt.

Aufgrund von umherfliegenden Autoteilen habe es weitere Unfälle auf derselben Fahrbahn sowie auf der Gegenspur gegeben, hieß es. Dabei sei nur Sachschaden entstanden. Details nannte der Sprecher am Abend nicht. Die Autobahn war in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt.

Ein Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Foto: Thomas Peise

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Strausberg: Fahrrad auf den Schienen lässt S-Bahn teilweise entgleisen

Dieses Fahrrad verursachte die Teil-Entgleisung der S-Bahn.

Foto: Bundespolizei

Ein Fahrrad hat am Donnerstagnachmittag die teilweise Entgleisung einer S-Bahn verursacht. Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag kurz vor dem S-Bahnhof Hegermühle in Strausberg (Märkisch-Oderland), wo Unbekannte das Fahrrad an das Gleis gelegt haben sollen.

Es wurde gegen 16.20 Uhr von einer S-Bahn überfahren und dadurch auf das gegenüberliegende Gleis geschleudert. Kurz darauf überfuhr eine zweite S-Bahn das Fahrrad, welches sich derart unter dem Zug verkeilte, dass die Bahn mit dem ersten Drehgestell den Kontakt zur Schiene verlor und dadurch zum Teil entgleiste. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 100 Reisende im Zug. Nachdem das Fahrrad entfernt werden konnte, konnte die wieder aufgegleiste S-Bahn zum S-Bahnhof Strausberg Stadt gefahren werden. Alle Reisenden konnten die S-Bahn dort unverletzt verlassen.

Da Zeugen zur Ereigniszeit vier Jugendliche im Gleisbereich bemerkt hatten, fahndeten Bundespolizisten im Nahbereich nach möglichen Tatverdächtigen. Die Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den beobachteten Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Neukölln: Wohnung brannte

Die Berliner Feuerwehr war am Freitagmittag zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. An der Weserstraße brannte eine Wohnung, teilte die Behörde mit. Es wurden keine Personen verletzt. 24 Wohnungen seien kontrolliert worden. Eine Katze werde derzeit noch vermisst. Die Feuerwehr war mit fast 100 Kräften vor Ort.

#Brandbekämpfung abgeschlossen. Insgesamt kamen 3 C-Rohre zum Einsatz. 2 Drehleitern standen in Anleiterbereitschaft. 9 Personen wurden gesichtet. Niemand verletzt. 24 Wohnungen wurden kontrolliert. Eine Katze wird derzeit noch vermisst. #EstuK pic.twitter.com/FPEGSkvSOt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 3, 2021

Reinickendorf: Mann angegriffen und mit Messer verletzt

Am Freitagvormittag war ein 46-Jähriger gegen 9.45 Uhr auf dem Engelmannweg in Reinickendorf unterwegs, als ihm vier Unbekannte entgegenkamen. Diese schlugen dem Mann plötzlich mehrfach ins Gesicht, brachten ihn zu Boden und verletzten ihn mit einem Messer am Bein. Nachdem das Quartett geflüchtet war, alarmierte der Verletzte die Polizei. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.