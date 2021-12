Berlin-Pankow: Brand in Hochhaus im Märkischen Viertel

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 3. Dezember 2021.

Mitte: Raubüberfall auf Wettbüro

Mit Sturmhaube und Waffe hat ein Unbekannter in Mitte ein Wettbüro überfallen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Täter am Donnerstagabend in das Geschäft gestürmt und mit Bargeld entkommen. Der 22-jährige Angestellte des Wettbüros blieb unverletzt. Nach dem Täter wird gefahndet.

Pritzwalk: Unfall endet für Wolf tödlich

Ein Wolf ist beim Zusammenprall mit einem Auto unweit der Landesgrenze zwischen der Prignitz und Westmecklenburg getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 107 nahe Tüchen bei Pritzwalk. Der 39 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt und rief nach der Kollision die Polizei. Er konnte weiterfahren. Die Beamten übergaben das getötete Raubtier einem Wolfsbeauftragten, der unter anderem klären soll, woher der Wolf stammt. Der Nordwesten Brandenburgs und der Südwesten Mecklenburgs gelten mit mehreren Rudeln als dicht besiedelte Wolfsgebiete. Seit Monaten kommt es deshalb immer wieder auch zu Verkehrsunfällen mit den Raubtieren.

Märkisches Viertel: Feuer in Hochhaus ausgebrochen

Im Eichhorster Weg im Märkischen Viertel war am Donnerstagabend ein Brand in einem Hochhaus ausgebrochen. Das teilte die Berliner Feuerwehr über Twitter mit. Insgesamt waren 100 Kräfte im Einsatz. Die Feuerwehr rief einen Brand der Kategorie 6 aus.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wegen des Brandes war die Buslinie M21 in beide Richtungen umgeleitet. Die Haltestellen zwischen Schorfheidestraße/Eichhorster Weg und Packereigraben wurden zeitweise nicht bedient.

Wie die Feuerwehr später mitteilte, brannte es in einer Wohnung und auf dem Balkon im neunten Stock eines Hochhauses. Der Brand wurde gelöscht und die Kontrollmaßnahmen beendet. Personen seien nicht verletzt worden. Betroffene hätten selbst das Haus verlassen können. Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen in den betroffenen Fluren dauerten bis in den späten Abend an.

#Update

Es brannte in einer Wohnung und auf dem Balkon im 9.OG eines Hochhauses. Brand gelöscht. Kontrollmaßnahmen beendet. Keine Person verletzt. Betroffene konnten selbst das Haus verlassen. Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen in den betroffenen Fluren andauernd.#EstuK pic.twitter.com/x30vFpFuAS — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 2, 2021