Frau an Bushaltestelle sexuell genötigt - Mann gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder sucht die Polizei Berlin nach einem Mann, der in Verdacht steht, eine Frau sexuell genötigt zu haben. Nach Angaben der 53-Jährigen ereignete sich dieser Vorfall am Donnerstag, den 12. August 2021, gegen 23.40 Uhr in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle Nahmitzer Damm/ Marienfelder Allee. Zuvor soll der Tatverdächtige das spätere Opfer bereits in einem Bus der BVG verfolgt haben. Aus diesem liegen der Polizei Berlin Aufzeichnungen vor.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

45 - 50 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

korpulente Statur

kurze, dunkle Haare mit beginnender Glatzenbildung am Hinterkopf

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 913 402, per Telefax unter der Nummer (030) 4664 913 499 oder per E-Mail sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.