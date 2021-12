Mann in seiner Wohnung erschossen - Zeugen gesucht

Vor einigen Tagen wurde in Wedding ein Mann in seiner Wohnung erschossen. Nun bitten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin um Mithilfe.

Am Morgen des 23. November 2021 wurde ein 39-jähriger Mann kurz nach 7 Uhr in seiner Wohnung in der Müllerstraße 38 in Wedding erschossen.

Dieser Mann wurde erschossen in seiner Wohnung aufgefunden.

Die Ermittler fragen nun:

Wer hat den Mann zuvor gesehen - auch in Begleitung anderer Personen?

Wer kannte den 39-Jährigen und kann Angaben zu seinen Gewohnheiten und Kontaktpersonen machen?

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer war am frühen Morgen des Dienstag, 23. November 2021, in dieser Gegend unterwegs und hat Personen gesehen, die das Haus Müllerstraße 38/Amsterdamer Straße 27 betreten oder verlassen haben?

Wem sind Fahrzeuge im Bereich dieser Häuser aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 unter Telefon 4664-911222, per E-Mail an lka112-hinweis@polizei.berlin.de oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.