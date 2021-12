In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 2. Dezember 2021.

Blaulicht-Blog Notrufnummern in Berlin in der Nacht kurzzeitig ausgefallen

Notrufnummern in Berlin in der Nacht kurzzeitig ausgefallen

In Berlin sind in der Nacht zu Donnerstag die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Nummern von 0.01 Uhr bis 0.22 Uhr aufgrund eines technischen Defekts nicht erreichbar. Mittlerweile funktioniere aber alles wieder. Während des Ausfalls waren die Menschen in Berlin angehalten, sich an den nächsten Polizeiabschnitt in ihrer Nähe zu wenden. Vor drei Wochen waren die Notrufnummern bundesweit schon einmal ausgefallen.

Schwere Sturmböen in Brandenburg - zahlreiche Einsätze

Sturmböen haben am Mittwochabend und am frühen Donnerstagmorgen zu zahlreichen Feuerwehr- und Polizeieinsätzen in Brandenburg geführt. Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam mitteilte, handelte es sich dabei fast ausschließlich um umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste. Auf der A24 krachten ein Sattelzug und zwei Autos gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum. Verletzt wurde dabei niemand. In Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) und Frankfurt (Oder) wurden Corona-Testzelte durch den Wind beschädigt. In Berlin war die Lage ruhig, es kam zu keinen wetterbedingenten Einsätzen. Die Sturmeinsätze und weitere Wetteraussichten - hier geht es zum ausführlichen Artikel.