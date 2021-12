Berlin-Pankow: 39-Jähriger baut Unfall unter Drogeneinfluss

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mitttwoch, 1. Dezember 2021.

Pankow: 39-Jähriger baut Unfall unter Drogeneinfluss

Ein 39-Jähriger verlor am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße in Niederschönhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 38-Jährigen zusammen. Während der Ältere unverletzt blieb, erlitt der Jüngere leichte Verletzungen Da ein Drogenschnelltest bei dem 39-Jährigen positiv auf Kokain/Amphetamin anschlug, kam er zur Blutentnahme in einen Gewahrsam. Ein Fläschchen mit Testosteron, welches die Einsatzkräfte bei ihm fanden, wurde beschlagnahmt, ebenso sein Führerschein. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten am Unfallort blieb die Hermann-Hesse-Straße bis etwa 22.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Kurfürstendamm wegen herrenloser Tasche zwischenzeitlich gesperrt

Der Kurfürstendamm in der Berliner City West ist am Mittwochmittag zwischen Bleibtreu- und Knesebeckstraße in beide Richtungen wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt worden. Eine Polizeisprecherin sagte auf Nachfrage der Morgenpost, auf dem Mittelstreifen sei eine herrenlose Tasche entdeckt worden. Die Tasche stellte sich als ungefährlich heraus. Gegen 12.25 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Hellersdorf: Mann rast vor Polizeikontrolle davon

Zivilkräfte wurden am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr auf ein Fahrzeug in Hellersdorf aufmerksam, an dem falsche Kennzeichen angebracht worden waren. Der Autofahrer weigerte sich, an der Kreuzung Zossener Straße Ecke Alte Hellersdorfer Straße das Fahrzeug abzustellen. Stattdessen rangierte er den Mazda so rücksichtslos, dass er dabei auf einen hinter ihm stehenden Opel einer 44-Jährigen auffuhr und einen Polizisten gefährdete. Über den Bürgersteig fahrend flüchtete der Fahrer durch Marzahn-Hellersdorf, missachtete rote Ampeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen und gefährdete weitere Menschenleben. Im Parsteiner Ring kam dem Flüchtenden ein Fahrzeug entgegen, das ihn zum Ausweichen veranlasste. Dabei touchierte er mit seinem Mazda einen auf dem Gehweg abgelegten Findling. Kurz darauf entdeckten die Einsatzkräfte das Auto mit laufendem Motor und offenstehender Fahrertür. Der Fahrer war offenbar zu Fuß geflüchtet. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Grunewald: Einbruch in Einfamilienhaus – Tatverdächtige festgenommen

Zwei mutmaßliche Einbrecher schnappten Zivilpolizisten am Dienstagabend in Grunewald. Gegen 19.30 Uhr hörten die Zivilfahnder aus Richtung eines Einfamilienhauses in der Trabener Straße ein Scheibenklirren und sahen wenig später drei Personen, die vom Grundstück Richtung S-Bahnhof Grunewald liefen. Die Eingangstür war gewaltsam geöffnet und in dem Haus Behältnisse durchwühlt worden. Im Bahnhofsgebäude nahmen die Fahnder einen der Tatverdächtigen fest, während seine beiden mutmaßlichen Komplizen die Flucht ergriffen. Ein Beamter gab einen Warnschuss ab, daraufhin konnten die Einsatzkräfte einen zweiten Täter am Karmielplatz festnehmen. Bei den beiden Festgenommenen, 24 und 32 Jahre alt, stellten die Zivilfahnder mutmaßliches Einbruchswerkzeug und Diebesgut sicher. Ein dritter Tatverdächtiger konnte unerkannt entkommen.

Razzia in Berlin: Polizei geht gegen Schleuser vor

Mit Durchsuchungen von 41 Objekten in drei Bundesländern ist die Polizei am Mittwoch dem Verdacht auf Scheinvaterschaften und Schleuserkriminalität nachgegangen. Schwerpunkt der Razzien war mit 38 Objekten Berlin, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Jeweils eine Durchsuchung gab es zudem in den brandenburgischen Städten Potsdam und Spremberg sowie in Sondershausen in Thüringen.