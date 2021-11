Internationale Bande von Kokainschmugglern zerschlagen

Berlin. Deutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen den internationalen Rauschgifthandel gelungen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurde eine mutmaßliche Bande von Organisatoren des Kokainschmuggels von Südamerika nach Deutschland zerschlagen. Die international agierenden Tatverdächtigen sollen mehrere Tonnen Kokain nach Deutschland geschmuggelt haben.

2/2 Unter Führung des Bundeskriminalamts (@bka) vollstrecken Einsatzkräfte der Polizei im Auftrag der #StaatsanwaltschaftBerlin Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse.



Weitere Informationen folgen später. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) November 30, 2021

Die Razzia lief den Angaben zufolge am frühen Morgen an, an der neben dem Bundeskriminalamt die Berliner Staatsanwaltschaft beteiligt war. Berliner Polizisten vollstreckten Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse. Einzelheiten zu dem Schlag der Ermittler sollten im Tagesverlauf veröffentlicht werden.

Razzia bei mutmaßlicher Drogenbande - Verhaftungen

Am Montag wurde bereits eine andere Drogenbande zerschlagen. Bei einer Razzia in Berlin und Brandenburg waren fünf Männer verhaftet worden. Sie sollen als Bande agiert haben und mehr als 1,2 Tonnen Drogen unterschiedlichster Art nach Deutschland eingeschmuggelt und über Zwischenhändler verkauft haben, wie die Staatsanwaltschaft Berlin mitteilte. Der Straßenverkaufswert der größtenteils im Vorfeld sichergestellten Drogen liegt nach Behördenangaben bei mehr als elf Millionen Euro. Im Fokus der Durchsuchungen standen Barber- und Handyshops in Berlin, wie eine Behördensprecherin sagte.

Auf die Spur gekommen sind die Ermittler den Verdächtigen im Alter von 31 bis 41 Jahren demnach durch die Entschlüsselung von Daten des Messengerdienstes Encrochat. Das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg habe im Auftrag der Staatsanwaltschaft in den frühen Morgenstunden an 15 Orten durchsucht und die Haftbefehle vollstreckt. Zwei Objekte davon waren in Brandenburg.