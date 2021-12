Ein Feuerwehrwagen steht vor einem Mehrfamilienhaus in der Obstallee in Staaken. Gegen 0:30 wurde die Feuerwehr wegen eines Kellerbrandes in dem elfgeschossigen Wohnhaus alarmiert.

Berlin. In einem Hochhaus in Berlin-Staaken haben mehrere Kellerverschläge gebrannt. Zwölf Menschen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, einer von ihnen wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag mit 65 Rettungskräften an dem elfgeschossigen Hochhaus im Einsatz. Zur Brandursache konnte sie noch keine Angaben machen.

© dpa-infocom, dpa:211130-99-194149/2

