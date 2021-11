In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 29. November 2021.

Blaulicht-Blog Männer nach Einbruch in Kita in Marzahn festgenommen

Marzahn: Männer brechen in Kita ein - Festnahmen

Nicht weit kamen in der vergangenen Nacht zwei Männer, die im Verdacht stehen, in eine Marzahner Kindertagesstätte eingebrochen zu sein. Ein Anwohner der Oberweißbacher Straße bemerkte gegen 23.45 Uhr den Schein von Taschenlampen in der Einrichtung und verständigte den Polizeinotruf. Die Einsatzkräfte entdeckten ein offenstehendes Fenster, aus welchem kurz darauf zwei Verdächtige kletterten und flüchteten. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die beiden 18- und 20-Jährigen festgenommen werden. Bei ihnen wurden ein Schraubendreher, eine Taschenlampe und Handschuhe sowie vermutlich aus der Kita stammendes Geld und eine Digitalkamera beschlagnahmt.

A13: Zwei Verletzte nach Unfall

Auf der Autobahn 13 sind am Montagmorgen auf glatter Fahrbahn zwei Autos in die Leitplanken gerutscht. Zwischen Boblitz und Vetschau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) wurden ein 33- und ein 48-Jähriger verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen die Leitplanke. Die beiden Insassen des Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der zweiten Kollision auf der A13 bei Bronkow (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) wurde am Morgen niemand verletzt, teilte die Polizei mit. Wegen der Glätte fordert die Polizeidirektion Süd Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, vorsichtiger zu fahren und etwas mehr Zeit einzuplanen.

