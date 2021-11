Mann in Tempelhof niedergeschossen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 28. November 2021.

Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag am Tatort am Mariendorfer Damm in Tempelhof.

Tempelhof: Mann niedergeschossen

In Tempelhof ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann niedergeschossen und schwer verletzt worden. Laut ersten unbestätigten Informationen fielen gegen 1.25 Uhr mehrere Schüsse. Ein Mann, der auf dem Mariendorfer Damm auf dem Gehweg unterwegs war, soll getroffenen worden sei. Ein Notarzt und mehrere Notfallsanitäter stabilisierten den Mann, bevor er in einen Rettungswagen verbracht werden konnte, hieß es weiter. Weitere 15 Minuten später sei der Mann zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert worden. Fotos zeigen, dass mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte den Tatort absicherten. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts soll noch am Tatort die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen haben. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Schöneberg: Zwei Personen bei Feuer gerettet

Bei einem Feuer in der Feurigstraße in Schöneberg sind in der Nacht zu Sonntag zwei Personen in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Ingesamt 16 Personen mussten von den Einsatzkräften in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) betreut werden. Zwischenzeitlich war die Dominicusstraße gesperrt. 52 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

