In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 27. November 2021.

B112: Auto kracht gegen Baum - Mann stirbt bei Unfall

Ein Mann ist bei einem Autounfall auf der B112 im Landkreis Spree-Neiße ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des Brandenburger Lagezentrums sagte, war der Fahrer am Freitagabend mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, zunächst gegen eine Leitplanke und dann gegen einen Baum gekracht. Der Unfall spielte sich demnach zwischen Jänschwalde-Grießen und Forst-Briesnig ab. Zum Alter des Toten konnte der Sprecher noch keine Auskunft geben.

Spandau: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

In Spandau gab es einen Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer.

Foto: Pudwell

Auf der Falkenseer Chaussee Höhe Wolburgsweg in Spandau ist es am Freitagabend zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem VW Passat gekommen. Informationen von vor Ort zufolge musste der Motorradfahrer von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt werden und kam anschließend zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

