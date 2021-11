Hellersdorf: Leichenteile gefunden - Mordkommission ermittelt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 26. November 2021.

Mülltonnen brennen in Hausdurchfahrt in Adlershof

In der Hausdurchfahrt eines Mehrfamilienhauses in Adlershof (Treptow) haben mehrere Müllcontainer gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte brachten zwölf Menschen in Sicherheit. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Freitagmorgen ausgebrochen. Dabei wurde auch die Fassade des Hauses in der Waldstraße beschädigt. Die Gebäudedämmung hatte Feuer gefangen. Bei dem Brand war Rauch ins Treppenhaus gelangt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und sich der Rauch verzogen hatte, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Hellersdorf: Leichenteile gefunden

Nach dem Fund von Leichenteilen am Donnerstag in Hellersdorf hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. „Die Hintergründe sind noch völlig unklar, wir müssen gucken, was dahinter steckt“, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend. Es sei auch noch nicht sicher, ob es einen Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen gebe.

Die Berliner Polizei bestätigte, dass die Mordkommission ermittele. Es sei davon auszugehen, dass die Leichenteile nicht mit einem aktuellen Tötungsdelikt zusammenhängen. Weitere Informationen seien für Freitag zu erwarten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie die „Berliner Zeitung“ berichtet, haben Mitarbeiter des Grünflächenamtes die menschlichen Überreste bei Gartenarbeiten entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. Die menschlichen Überreste, darunter Knochen, seien in die Gerichtsmedizin gebracht worden, wo sie untersucht werden sollten.

Friedrichshain: Maccabi-Fans zünden Pyrotechnik

Foto: Thomas Peise

In der Euroleague spielte Alba Berlin am Donnerstagabend Uhr gegen Maccabi Tel Aviv. Fans des israelischen Clubs zündeten in der Nähe des Ostbahnhofs Pyrotechnik. Die Polizei hatte alles unter Kontrolle.

Großbeeren: Drei Leichtverletzte bei Zellenbrand in der JVA Heidering

Bei einem Feuer in einer Zelle der JVA Heidering in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Gebrannt habe am Donnerstagabend eine Matratze, teilte die Polizei mit. Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Häftlinge und einen Mitarbeiter. Alle drei wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail