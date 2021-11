Berlin Neukölln: Razzia in Villa von Großfamilie Remmo in Alt-Buckow

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 25. November 2021.

Alt-Buckow: Razzia in Villa von Großfamilie Remmo

In Alt-Buckow (Neukölln) findet seit dem frühen Donnerstagmorgen eine Razzia statt. Polizeikräfte und Mitarbeiter des Ordnungsamtes durchsuchen eine Villa, die Angehörigen der Großfamilie Remmo gehört. Offenbar geht es um einen gefälschten Mietvertrag. Der Einsatz läuft noch, Festnahmen gab es bisher nicht.

Märkisches Viertel: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in einem achtgeschossigen Wohnhaus im Märkischen Viertel (Reinickendorf) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine der Personen erlitt neben einer Rauchgasvergiftung möglicherweise auch eine Brandverletzung, wie die Polizei mitteilte. Sie sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die zwei seien mit einer Drehleiter gerettet worden, sagte die Feuerwehr. Die Wohnung im vierten Stock des Hauses habe in voller Ausdehnung gebrannt. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Donnerstagabend ausgebrochen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail

