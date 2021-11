Tätowiermaschinen gestohlen: Polizei sucht Täter mit Bildern

Berlin. Die Berliner Polizei sucht nach zwei Männern, die drei Tätowiermaschinen aus einem Tattoostudio in Friedenau gestohlen haben. Dazu hat sie am Mittwoch Bilder aus der Überwachungskamera des Ladens an der Isoldestraße veröffentlicht. Die beiden Männer drangen demnach am 13. Juni gegen 18 Uhr in den verschlossenen Laden ein und werden wie folgt beschrieben:

Erster Tatverdächtiger

ca. 25 bis 35 Jahre alt

sportlich, schlanke Figur

dunkler Teint

dunkle, kurz geschorene Haare

Brille

Bekleidung: dunkle, hüftlange Jacke mit drei weißen Streifen im Schulter- und Ärmelbereich, blaue Jeans, helle Sportschuhe, helle Mund-Nasen-Bedeckung, dunkle Handschuhe

Zweiter Tatverdächtiger

ca. 25 bis 35 Jahre alt

schlanke Figur

deutlich kleiner als der erste Tatverdächtige

dunkler Teint

dunkle, kurze Haare

auffällig starke, dunkle Augenbrauen

Drei-Tage-Bart

Bekleidung: dunkle, hüftlange Steppjacke, darunter helles Polo-Shirt, dunkle Hose, dunkle Sportschuhe

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Direktion 4 (Süd) fragen:

Wer kennt die beschriebenen Männer und kann Angaben zu deren Identität und/oder deren Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Diese nimmt das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 10557 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-472110 (Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664-471100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an Dir4K21@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.