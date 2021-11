Berlin Grünau: Motorrollerfahrer verunglückt schwer

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 23. November 2021.

Grünau: Motorrollerfahrer verunglückt schwer

Am späten Montagnachmittag ist ein Fahrer eines Motorrollers an der Regattastraße in Grünau (Treptow-Köpenick) schwer verunglückt. Zu den genauen Umständen, der Art und Schwere der Verletzungen konnte noch keine Auskunft gegeben werden. Ersten Erkenntnissen nach wurden zwei Personen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. An dem Unfall waren auch zwei Autos beteiligt. Die Regattastraße war zwischen Glienicker Straße und der Wassersportallee mehrere Stunden für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Behinderungen gab es auch bei der Tram. Die Straßenbahnline 68 konnte zeitweise nicht passieren.

Treptow: Autofahrer fährt Radfahrer an

Ein Autofahfrer hat eine Radfahrer erfasst, der bei Rot die Straße überquert haben soll.

Foto: Morris Pudwell

Am Montagabend hat sich in Treptow ein Unfall ereignet. Gegen 22 Uhr erfasste ein Kleinwagen eines Sicherheitsunternehmens beim Abbiegen aus der Elsenstraße in die Straße Am Treptower Park einen Radfahrer, der offenbar bei für ihn roter Ampel die Fahrbahn überquerte. Der Fahrradfahrer wurde dabei verletzt. Der Fahrer des Kleinwagens blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden. Den genauen Hergang ermittelt nun die Berliner Polizei.

Mitte/Reinickendorf: Mann randaliert in U-Bahn

In einem Zug der Linie U6 hat am Montagabend ein Mann randaliert. Auf der Fahrt in Richtung Tegel schrie er laut herum, beleidigte und bedrohte Fahrgäste und zeigte mehrfach den Hitlergruß. Ab der Station Friedrichstraße in Mitte pöbelte der Unbekannte kurz nach 22 Uhr im Waggon und hielt ein Messer in der Hand, bevor er am Bahnhof Borsigwerke in Reinickendorf ausstieg und in Richtung Ernststraße davonlief. Während der Fahrt soll er auch einen Mann fremdenfeindlich beleidigt haben, der sich davon aber nicht beeindrucken ließ. Die Suche nach dem Verdächtigen blieb erfolglos. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen.

Hellersdorf: Zivilfahnder nehmen Autodieb fest

Zivilfahnder haben in der Nacht zu Dienstag einen Mann festgenommen, der in Hellersdorf mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war. Der VW Golf war aufgefallen, da die angebrachten Kennzeichen nicht zum Auto passten. Bei einer Überprüfung des Wagens gegen 2.25 Uhr an der Nelly-Sachs-Straße stellte sich heraus, dass der Pkw am 17. November gestohlen worden war. Im Kofferraum entdeckten die Einsatzkräfte weitere, nicht zum Fahrzeug gehörende Kennzeichen. Der 43-Jährige wurde festgenommen und der Kriminalpolizei überstellt, die die weiteren Ermittlungen führt.

Wittenau: Unbekannte legen Feuer an Parteibüro der Grünen

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag den hölzernen Türrahmen eines Parteibüros der Grünen in Wittenau (Reinickendorf) in Brand gesetzt. Kurz vor 2 Uhr bemerkte ein Passant die Flammen an der Eingangstür des Büros am Eichborndamm und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den schwelenden Rahmen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen, der auch prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen der Brandstiftung und früheren Sachbeschädigungen an dem Parteibüro gibt.

