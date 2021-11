Lichtenberg: Jugendliche versprühen Flüssigkeit in Tram - Sieben Verletzte

Eine Gruppe Jugendlicher versprühte eine unbekannte Flüssigkeit in einer Tram in Lichtenberg. Sieben Menschen wurden verletzt.

Der Anschlag ereignete sich in einer Tram der BVG (Symbolbild).

Polizei Jugendliche versprühen Flüssigkeit in Tram: Sieben Verletzte

Berlin. Nach einem Anschlag auf mehrere Fahrgäste der Tramlinie M17 am Sonntagabend ermittelt die Berliner Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehrere Jugendliche sollen eine bislang noch nicht identifizierte, klebrige Flüssigkeit verschüttet oder versprüht haben. Danach sollen sie den Zug an der Station „Kleingartenanlage Bielefeldt“ an der Rhinstraße in Lichtenberg verlassen haben.

Insgesamt waren sieben Personen im Alter von 18 bis 58 Jahren von dem Angriff betroffen. Sie klagten laut Polizei über leichte Atemwegs- und Augenreizungen. Sie wurden an der Station Rhinstraße/Allee der Kosmonauten, wo der Zug zum Halten gebracht wurde, medizinisch betreut.

Um was für eine Flüssigkeit es sich handelte, war am Montag noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Reste der Substanz konnten in der Bahn sichergestellt werden. Einige Zeugen sollen laut einer Polizeisprecherin von Reizgas gesprochen haben. Hinsichtlich des Hergangs gingen die Zeugenaussagen auseinander.

Anschlag in Tram: Videoaufnahmen werden ausgewertet

So sprachen einige laut einer Polizeisprecherin von drei Jugendlichen, andere von vier bis fünf. Unklar war auch, ob die Flüssigkeit verschüttet oder versprüht wurde. Man habe die Videoaufnahmen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) angefordert und erhoffe sich dadurch genauere Erkenntnisse, so die Sprecherin weiter. Nach den Tätern, die in unbekannter Richtung flohen, werde gesucht.

Ob es sich um einen gezielten Anschlag oder nur um einen missglückten Dummer-Jungen-Streich handelte, ist ebenfalls unklar. Viel deutet allerdings auf eine willkürliche Tat hin. So hätten die sieben Geschädigten nicht zusammengehört und würden auch sonst in keiner erkennbaren Verbindung stehen, so die Polizeisprecherin weiter.

