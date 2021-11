In einem Produktionsbetrieb in Charlottenburg sind Chemikalien ausgetreten. Die Berliner Feuerwehr ist im Einsatz.

Berlin. In einem Produktionsbetrieb in der Franklinstraße in Charlottenburg ist es am Montagvormittag zu einem Chemikalienaustritt gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind rund 85 Einsatzkräfte vor Ort - auch Spezialkräfte des Technischen Dienstes. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.