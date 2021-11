In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 22. November 2021.

Neukölln: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Neukölln schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Treptower Straße/Kiehlufer. Der Motorradfahrer prallte gegen den hinteren Bereich eines stehenden Kleinwagens. Er wurde vor Ort erstversorgt und kam dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Unfallbereich war am Sonntagabend gesperrt.

Tiergarten: Autofahrer verursacht bei Unfall hohen Sachschaden

Polizisten am Sonntagabend vor dem Unfallauto an der Schillstraße in Tiergarten.

Foto: Morris Pudwell

Ein Autofahrer ist am späten Sonntagabend an der Schillstraße in Tiergarten gegen einen Baum geprallt. Das Auto verschob dann den Pfeiler einer Wasserleitung und kam dann kurz vor einem Hotel zum Stillstand. Verletzt wurden die Insassen laut ersten Angaben nicht. Es entstand hoher Sachschaden. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.