In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 22. November 2021.

Lichtenberg: Unbekannte Flüssigkeit in Tram versprüht - Sieben Verletzte

Bei einem Angriff in einer Tram der Linie M17 in Lichtenberg sind am Sonntag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachteten Fahrgäste gegen 20.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, aus der eine Person auf Höhe der Haltestelle Kleingartenanlage Bielefeldt eine noch nicht identifizierte, klebrige Flüssigkeit auf insgesamt sieben Passagiere schüttete oder sprühte. An der Haltestelle entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Der Zugführer verständigte die Polizei. Die Tram wurde an der nachfolgenden Station, Allee der Kosmonauten Ecke Rhinstraße, abgestellt.

Die Geschädigten im Alter von 18 bis 58 Jahren klagten über leichte Atemwegs- und Augenreizungen und ließen sich zum Teil ambulant behandeln. Die reizende Substanz, deren genauere Bestimmung Teil der noch laufenden Ermittlungen ist, wurde gesichert.

Neukölln: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Foto: Morris Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Neukölln schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Treptower Straße/Kiehlufer. Der Motorradfahrer prallte gegen den hinteren Bereich eines stehenden Kleinwagens. Laut Polizei hatte der 55 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens die Vorfahrt missachtet. Der Motorradfahrer wurde vor Ort erstversorgt und kam dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Unfallbereich war am Sonntagabend gesperrt.

Tiergarten: BMW prallt gegen Baum und Betonsockel

Polizisten am Sonntagabend vor dem Unfallauto an der Schillstraße in Tiergarten.

Foto: Morris Pudwell

Ein Autofahrer hat am Sonntag in Tiergarten (Mitte) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum und eine Betonstütze geprallt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 26-Jährige gegen 21 Uhr auf der Schillstraße. An einer grün werdenden Ampel soll der Fahrer den BMW stark beschleunigt haben und verlor wenig später die Kontrolle über den Wagen, der zunächst gegen einen Baum und dann gegen den Betonsockel einer oberirdischen Wasserleitung prallte.

Der 26 Jahre alte Fahrer, die gleichaltrige Beifahrerin und ein weiterer 27 Jahre alter Insasse blieben unverletzt. Ein Alkoholtest ergab knapp 0,5 Promille. Der Fahrer wurde für eine Blutentnahme zu einer Polizeidienststelle gebracht. Der BMW wurde sichergestellt. Gegen den 26-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Verursachen eines Verkehrsunfalls unter dem Einfluss von Alkohol eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.

Neukölln: Radlader auf Baustelle brannte

Auf einer Baustelle in Britz hat am Sonntagabend ein Radlader gebrannt. Anwohner der Paster-Behrens-Straße hörten gegen 21.10 Uhr einen lauten Knall und entdeckten die Flammen auf einem Schulgelände, wie die Polizei mitteilte. Das Baufahrzeug brannte vollständig aus, bevor es von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Mitte: S-Bahn-Fahrgast beleidigt und attackiert

Ein S-Bahn-Fahrgast ist in der Nacht zu Sonntag durch einen Unbekannten während der Fahrt in Moabit beleidigt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 33-Jährige gegen 0.20 Uhr in einer Bahn der Linie S42 in Richtung Hohenzollerndamm unterwegs, als er kurz vor dem Bahnhof Beusselstraße einen anderen Fahrgast bat, das Rauchen zu unterlassen und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Raucher soll mit fremdenfeindlichen Beleidigungen reagiert haben. Außerdem soll er beim Verlassen der Bahn am Bahnhof Beusselstraße eine Schnapsflasche in Richtung des 33-Jährigen geworfen haben, die diesen am Kopf traf und leicht verletzte. Der Tatverdächtige verließ den Bahnhof in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.