Friedrichshain: Autofahrer rast auf Polizisten zu

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 21. November 2021.

Friedrichshain: Autofahrer rast bei Kontrolle auf Polizisten zu

An einer Verkehrskontrollstelle trat ein Mann in Friedrichshain heute Morgen aufs Gaspedal und fuhr auf eine Einsatzkraft zu. Diese konnte sich gegen 9 Uhr in der Stralauer Allee mit einem Sprung zur Seite retten und blieb unverletzt. Eine auf die Situation aufmerksam gewordene Zivilstreife fuhr dem in Richtung Neukölln fahrenden Auto mit Blaulicht und Martinshorn hinterher. Dabei soll der Audi durchgängig auf der feucht-nassen Fahrbahn mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und wurde an der Kreuzung Elsenbrücke Ecke Puschkinallee von einer automatischen Verkehrsüberwachungskamera erfasst.

In der Grenzallee verloren die Polizisten im Zivilwagen zunächst den Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrer. Auf der Stadtautobahn bemerkte kurz darauf eine weitere Zivilstreife den Audi, der die Autobahn an der Abfahrt Wexstraße verließ und mit hoher Geschwindigkeit weiterfuhr. Als der 39-jährige Fahrer das Auto seiner Mutter auf einem Parkplatz in der Bernhardstraße abstellen wollte, gaben sich die Zivilpolizisten zu erkennen und nahmen ihn und seinen 37-jährigen Beifahrer fest. Während der Jüngere noch am Ort seinen Weg zu Fuß fortsetzen konnte, kam der Ältere in einen Polizeigewahrsam, welchen er nach einer Blutentnahme verließ. Ermittlungen ergaben, dass der 39-Jährige ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol unterwegs war. Zudem entdeckten die Polizeikräfte an dem Audi eine frische Unfallspur, die bislang nicht zugeordnet werden konnte, und beschlagnahmten den Wagen.

Mitte: Mann raubt 18-Jährigem Jacke und würgt ihn

Zeuginnen alarmierten heute früh die Polizei zu einer Auseinandersetzung auf einem U-Bahnhof in Mitte. Nach den ersten Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen und Zeugen soll ein 18-Jähriger gegen 5.40 Uhr auf einem Zwischendeck des U-Bahnhofes Alexanderplatz mit einem 25 Jahre alten Mann in einen Streit geraten sein. In der Folge soll der Ältere den Jüngeren ins Gesicht geschlagen, gewürgt und mit dem Kopf gegen eine Wand gestoßen haben. Mit der Jacke des Angegriffenen soll der 25-Jährige geflüchtet sein.

Alarmierte Kräfte des Polizeiabschnitts 57 sowie Kräfte der Alexwache nahmen wenig später den Tatverdächtigen, der dabei die Jacke des 18-Jährigen trug, noch im Bahnhof fest. Dabei soll der Festgenommene versucht haben, einen Polizisten wegzustoßen. Der 18-Jährige wies starke Rötungen im Gesicht und am Hals auf und wirkte auf die Einsatzkräfte alkoholisiert. Die Alarmierung eines Rettungswagens lehnte der junge Mann ab. Der polizeibekannte Festgenommene war ebenfalls alkoholisiert. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von etwa 1,8 Promille.

Charlottenburg: Feuer in Hotel am Kurfürstendamm

Einsatzkräfte der Feuerwehr am späten Samstagabend vor dem Hotel am Kurfürstendamm.

Foto: Thomas Peise

Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Samstagabend zu einem Brand in einem Hotel am Kurfürstendamm in Charlottenburg ausgerückt. Ausgebrochen war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einem Hotelzimmer. Ein Hotelgast wurde nach Angaben der Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, weitere Verletzte gab es nicht. Der Kurfürstendamm blieb für die Dauer des Einsatzes zwischen Adenauerplatz und Olivaer Platz gesperrt.

Friedrichshagen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Friedrichshagen wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen befuhr der 24-Jährige gegen 9.10 Uhr den Müggelseedamm vom Fürstenwalder Damm kommend in Richtung Bölschestraße und soll in einer leichten Linkskurve aus bislang noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seine Honda verloren haben. Die Maschine soll zunächst gegen den Bordstein und schließlich gegen die Leitplanke geprallt sein. Der Fahrer zog sich durch den Sturz Verletzungen am gesamten Körper zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Reinickendorf: Parteibüro beschädigt

Unbekannte haben ein Parteibüro von der Grünen in Wittenau attackiert. Eine Mitarbeiterin entdeckte am Samstagnachmittag die demolierte Schaufensterscheibe am Eichborndamm in Reinickendorf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch die Eingangstür des Büros wurde demnach mit Farbe beschmiert. Der Polizeiliche Staatsschutz hat wegen des politischen Hintergrunds die Ermittlungen übernommen.

Neukölln: Raub zum Ladenschluss

Ein vermeintlicher Kunde hat am Sonnabendabend einen Supermarkt in Britz überfallen. Wie die Polizei mitteilte, begleitete die 42 Jahre alte Angestellte des Discounters am Tempelhofer Weg um 21 Uhr mit Hinweis auf den Ladenschluss den Mann zur Tür, als dieser sie plötzlich ins Geschäft zurückdrängte. Auf die Situation aufmerksam geworden, kam der Frau ihr 25 Jahre alter Kollege zu Hilfe. In dem Gerangel mit dem Unbekannten soll dieser ein Messer gezogen und die beiden Angestellten leicht verletzt haben, die daraufhin von dem Mann abließen. Der Mann soll anschließend eine Kassenlade mit dem Messer aufgehebelt und Geld entnommen haben. Mit der Beute flüchtete der Angreifer nach Angaben von Zeugen in Richtung Gradestraße. Die beiden Angestellten erlitten leichte Stich- bzw. Schnittverletzungen an den Armen. Die Ermittlungen dauern an.

Falkensee: Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß von drei Autos

Bei einer Karambolage von drei Autos auf der Landstraße zwischen Falkensee (Havelland) und Groß Glienicke sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer kam am Samstagnachmittag aus unbekannten Gründen von der Spur ab und fuhr in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort krachte er mit einem anderen Wagen zusammen.

Das Auto des Unfallfahrers kam anschließend ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Der 21-Jährige verletzte sich schwer. In den anderen Fahrzeugen erlitten fünf Menschen leichte Verletzungen. Alle kamen in Krankenhäuser. Die Landstraße war wegen des Unfalls in beide Richtungen gesperrt.

Potsdam: Rassistische Äußerung nach Streit um Einlass mit 2G-Regel

Nach dem Streit um den Zugang zu einer Party mit 2G-Regel in Potsdam hat ein Mann den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes rassistisch beleidigt. Ein Zeuge habe beobachtet, wie die 52 Jahre alte Sicherheitskraft dem 22-jährigen Besucher am frühen Sonntagmorgen wegen des Impfstatus den Zutritt zu dem Kulturzentrum verweigert habe, berichtete die Polizei am Sonntag. Ob der Mann nicht geimpft war oder keinen Nachweis hatte, war zunächst unklar. Daraufhin habe sich der 22-Jährige rassistisch geäußert. Der Mann bekam einen Platzverweis, gegen ihn wird wegen Volksverhetzung ermittelt. In Brandenburg gilt unter anderem für Diskotheken, Clubs, Festivals, Gaststätten, Theater und Kinos.

Brandenburg: Drei Schweine nach Einbruch verendet - Heizung fiel aus

Drei Schweine sind in einer Mastanlage in Karstädt in der Prignitz nach einem Einbruch verendet. Unbekannte Täter hätten Fenster ausgehebelt und die Stromzufuhr für die Heizung und die Belüftung im Schweinestall unterbrochen, berichtete die Polizei am Sonntag. Mitarbeiter der Mastanlage wurden auf den Einbruch aufmerksam. Erst am Samstagvormittag, einen Tag nach dem Einbruch, sei festgestellt worden, dass kein Strom mehr floss. Die drei Schweine seien vermutlich gestorben, weil Heizung und Belüftung ausfielen. Aus einem Geschäftsraum stahlen die Unbekannten Büromaterial. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.