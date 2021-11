In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 21. November 2021.

Einsatzkräfte der Feuerwehr am späten Samstagabend vor dem Hotel am Kurfürstendamm.

Blaulicht-Blog Feuer in Hotel am Kurfürstendamm

Charlottenburg: Feuer in Hotel am Kurfürstendamm

Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Samstagabend zu einem Brand in einem Hotel am Kurfürstendamm in Charlottenburg ausgerückt. Ausgebrochen war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einem Hotelzimmer. Ein Hotelgast wurde nach Angaben der Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, weitere Verletzte gab es nicht. Der Kurfürstendamm blieb für die Dauer des Einsatzes zwischen Adenauerplatz und Olivaer Platz gesperrt.

Brandenburg: Drei Schweine nach Einbruch verendet - Heizung fiel aus

Drei Schweine sind in einer Mastanlage in Karstädt in der Prignitz nach einem Einbruch verendet. Unbekannte Täter hätten Fenster ausgehebelt und die Stromzufuhr für die Heizung und die Belüftung im Schweinestall unterbrochen, berichtete die Polizei am Sonntag. Mitarbeiter der Mastanlage wurden auf den Einbruch aufmerksam. Erst am Samstagvormittag, einen Tag nach dem Einbruch, sei festgestellt worden, dass kein Strom mehr floss. Die drei Schweine seien vermutlich gestorben, weil Heizung und Belüftung ausfielen. Aus einem Geschäftsraum stahlen die Unbekannten Büromaterial. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

