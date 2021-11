Friedrichshain: Streit in Bar löst Großeinsatz aus

Eine gewaltsame Auseinandersetzung unter Gästen einer Bar in Friedrichshain hat in der Nacht zu Sonnabend einen Großeinsatz der Berliner Polizei ausgelöst. Vor Ort hieß es, dass es gegen 2.40 Uhr in der Bar an der Frankfurter Allee Ecke Jessnerstraße zu Streit zwischen mehreren Personen gekommen sei. Dabei soll mindestens eine Person durch Reizgas verletzt worden sein. Da es während des Polizeieinsatzes nach ersten Erkenntnissen zu Widerstandshandlungen gegenüber Beamten gekommen sein soll, wurde Verstärkung gerufen: Die Besatzung von insgesamt 15 Polizeifahrzeugen eilte an den Tatort. In der Nähe gab es mehrere vorläufige Festnahmen und Überprüfungen. Zwei Frauen wurden abgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Friedrichsfelde: Auto in Flammen

Am Morgen hat in Berlin wieder ein Auto gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der in der Alfred-Kowalke-Straße in Friedrichsfelde abgestellte Wagen hat den Angaben zufolge komplett in Flammen gestanden. Die Brandursache war zunächst noch unbekannt. In den vergangenen Monaten brannten in Berlin immer wieder Autos. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.