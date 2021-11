Elfjährige vermisst: Berliner Polizei fahndet

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem vermissten elfjährigen Mädchen. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, wird das Kind seit Mittwoch, 17. November, 13.30 Uhr vermisst.

Bei dem Mädchen handelt es sich um Vladilena Cauia, die zuletzt im Bereich der Ahrenhooper Straße in Neu-Hohenschönhausen gesehen wurde. Von dort kehrte sie nicht nach Hause zurück.

Vladilena ist ungefähr 150 bis 155 cm groß, hat blaue Augen, ist schlank und trägt dunkelblonde, leicht wellige, schulterlange Haare, die oft zum Zopf gebunden sind. Zuletzt trug sie eine dunkelblaue, längere Daunenjacke, eine schwarze Leggins, schwarze Lederstiefel und führt einen blauen Schulrucksack sowie einen schwarzen Turnbeutel mit sich.

Die Berliner Polizei fragt:

Wer hat die elfjährige Vladilena Cauia nach dem 17. November 2021, 13.30 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 - 912444, per Mail an lka124hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.